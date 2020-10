Classifica e oroscopo di domenica 1 novembre 2020: il Toro al top, il Cancro avvilito

By

Ecco l’oroscopo di domenica 1 novembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Finalmente inizia novembre, un mese che porterà molti cambiamenti nelle vite dei segni zodiacali. Chi sarà favorito dagli astri in questa giornata? Il Toro e la Vergine potranno contare sulla forza di una bellissima Luna, il Sagittario ritroverà la serenità in amore. Una profonda agitazione rischierà di sciupare la domenica del Leone e lo Scorpione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domenica dovresti mettere da parte i tuoi problemi legati al lavoro e al denaro e dedicare più tempo al rapporto di coppia, agli affetti. La tua famiglia ti reclama!

Toro

Cinque stelle. La Luna sarà nel tuo segno e ti regalerà una bella razione di forza. Sfruttala per recuperare una maggiore stabilità, per portare avanti i tuoi progetti o trascorrere del tempo di qualità con il partner.

Gemelli

Quattro stelle. Sarà una domenica ricca di stimoli! Le buone idee non ti mancano e nemmeno le risorse. Sfrutta questo cielo per avviare nuovi progetti di lavoro: i risultati saranno assicurati!

Cancro

Due stelle. Servirà molta cautela nel relazionarti con gli altri. Durante questa giornata potrebbe emergere un po’ di insofferenza, la sensazione di non essere apprezzato quanto vorresti. Cerca di non riversare questo malessere nel tuo rapporto di coppia!

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di domenica dovrai sforzarti di gestire al meglio la tua profonda agitazione. È da giorni che ti trascini un nervosismo che non vuole andarsene. Concediti una domenica di puro relax accanto alle persone ce ami.

Vergine

Cinque stelle. Sarà un’altra giornata molto promettente! La Luna in aspetto armonico ti fornirà la forza e la vitalità necessarie a trascorrere una bellissima domenica con il partner o in compagnia degli amici. Ciò che più conta sarà uscire, mettersi in gioco!

Bilancia

Quattro stelle. Sii prudente, specialmente in amore e in famiglia! Evita di cadere nella trappola delle polemiche sterili e tenta, piuttosto, un approccio più tranquillo e ragionevole. A parte questo, la giornata si preannuncia stimolante e tu ritroverai la voglia di fare progetti per il futuro.

Scorpione

Tre stelle. Nel corso di questa giornata emergerà una profonda agitazione. Dovrai armarti di molta pazienza, soprattutto se sarai al lavoro. Forse sei solo molto stanco e avresti bisogno di staccare la spina.

Sagittario

Cinque stelle. Come indica l’oroscopo di domenica novembre comincerà alla grande, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se saprai parlare in maniera chiara e con il cuore aperto, avrai l’opportunità di recuperare una belle intesa della coppia.

Capricorno

Tre stelle. Forse sentirai ancora un po’ di tensione, ma a poco a poco stai ritrovando serenità. Domenica ti sveglierai con la voglia di rimetterti in gioco, di sfidar il destino per andare a prenderti quello che ti spetta.

Acquario

Due stelle. Sarà una giornata faticosa. Dovrai avere molta prudenza nel relazionarti con gli altri, altrimenti finirai con il discutere. Se senti di aver commesso un errore, prova a chiudere un occhio e a perdonarti. Tutti possono sbagliare!

Pesci

Quattro stelle. Venere è tornata favorevole ed è determinata a riportare l’amore in auge. Chi nelle settimane scorse ha vissuto dei momenti di crisi con il partner, d’ora in avanti avrà modo di riappacificarsi. I nuovi incontri saranno favoriti!