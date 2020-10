Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Paso – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Costantino Della Gheraredesca e Sara Di Vaira affrontano la settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 con la solita grinta. Il concorrente ha deciso di scendere di livello fino a quando la giuria non comprenderà la sua arte. “Non è facile il mio compito pedagogico”, ammette, “anzi ho sempre pessimi risultati e finisco in fondo alla classifica”.

Costantino Della Gherardesca è sicuro di subire il pregiudizio dei giudici. A sua volta confessa però di avere la stessa opinione nei suoi stessi confronti. “Questa settimana dobbiamo spingere l’acceleratore su cose che la giuria capisce”, aggiunge. Scopriamo il verdetto dei giudici e il video della performance.

La prova speciale di Costantino Della Gherardesca

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira interpretano Gomez e Morticia della Famiglia Adams in occasione della prova speciale di Ballando con le Stelle 2020. Il concorrente è più simile a Freddie Mercury e rivela di aver deciso di ballare un Jive. Poi si corregge alla fine dell’esibizione: ha compreso che si trattava di una Salsa dieci minuti prima del termine.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Paso

Dopo aver imitato la Isoardi e la famosa scena del letto, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira ci propongono finalmente il loro Paso. “Sembrava di vedere Boy George con Elena Sofia Ricci”, dice Ivan, criticando al tempo stesso l’imitazione del concorrente della rivale. “Io non ho visto differenze, li ho visti uguali”, dice invece Canino, “a parte gli scherzi, lui cita sempre cose importanti”. Il giudice infatti è entusiasta nel vedere che il concorrente ha portato la musica anni Ottanta nella prima serata di Rai 1.

“Ci sono stati i passi del Doble, però sono un po’ perplessa di come riesci a fare i passi senza che sembrino i passi del Paso”, dice la Smith, “hai ballato di più, però per me la prova non è riuscita”. Ancora una volta la maestra di ballo prende le difese dell’allievo: al suo arrivo, Costa non aveva alcuna percezione del suo corpo ed è soddisfatta del lavoro fatto fino ad ora. I voti: 6 (Ivan), 7 (Canino), 4 (Smith), 6 (Lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 33 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Paso di Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.