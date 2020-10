DIRETTA Crotone Atalanta – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

By

Crotone – Atalanta apre ufficialmente la 6° giornata di Serie A 2020/21, e metterà di contro due società dagli obiettivi radicamente differenti. La partita avrà inizio alle ore 15.00 sabato 31 ottobre allo stadio Scida di Crotone.

Le scelte degli allenatori

Difficoltà di formazione per Stroppa, che non potrà contare su Riviere, infortunato, e Dragus e Molina causa covid e Cigarini per squalifica: centrocampo composto da Benali, Petriccione e Vulic, Pedro Pereira e Reca sugli esterni e Messias-Simy davanti.

Gasperini sfrutterà la profondità della rosa per operare diversi cambi, come Muriel prima punta, supportato da Malinovsky e Gomez, Pessina-Pasalic in mediana e difesa composta da Sutalo, Romero, Palomino e Hateboer.

Formazioni ufficiali

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Pasalic, Mojica; Malinovsky, Gomez; Muriel.

