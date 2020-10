Il Grande Fratello Vip continua a stupire ma soprattutto a mostrare lati dei vari concorrenti che nessuno si aspettava, come quello di Elisabetta Gregoraci che si è ritrovata spalle al muro. La ex conduttrice sembra non riuscire ad affrontare questo reality come vorrebbe a causa delle continue ed insistenti accuse da parte dello studio ma soprattutto dei telespettatori a casa.

Il suo grande avvicinamento nei confronti di Pierpaolo Petrelli è sempre stata definita una semplice amicizia, andando contro a quelli che sono però i suoi gesti tutt’altro che amichevoli verso di lui. A sottolineare i suoi comportamenti durante la settimana che mostrano molto di più di un’amicizia, è stata proprio Antonella Elia che, l’ha accusata di essere una vera e propria “gatta in calore”. Cosa è successo nella diretta di ieri?

Elisabetta Gregoraci con le spalle al muro

Si mostrano sempre più difficili le diretta del Grande Fratello Vip per Elisabetta Gregoraci che, continuamente cerca di sviare la verità su quello che realmente prova nei confronti di Pierpaolo. Nonostante lei continui a dire che sia semplicemente un’amicizia, i telespettatori da casa e lo studio del GF Vip sembra non pensarla così.

A sottolineare questo dettaglio infatti, durante la puntata di ieri è stata in primis Stefania Orlando che, ha definito il gesto di Elisabetta e Pierpaolo di far volare un romantico palloncino insieme, esagerato.

La discussione è iniziata proprio dalle accuse di Stefania dove, la prima a rispondere è stata proprio Elisabetta: “Tristissimo quello che ha detto, non ho bisogno di fare strategia. A te ti rode, ma perché ti deve dare così fastidio. Ti stai arrampicando sugli specchi”.

Quello che però, all’interno dello studio ha causato più scompiglio sono state le parole che Antonella Elia ha rivolto senza nessuna pietà nei confronti di Elisabetta Gregorci.

Antonella Elia accusa Elisabetta al GF Vip

L’opinionista scelta da Alfonso Signorini per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip si è scagliata durante la puntata di ieri proprio contro l’ex conduttrice. In questa ultima settimana infatti, all’interno della casa è stato fatto il gioco del fantasma dove, chi portava un capello avrebbe dovuto cercare di far parlare con lui uno dei suoi compagni, riuscendo così a liberarsi dal “sortilegio”.

Antonella Elia ha così accusato Elisabetta di essersi comportata come una vera e propria gatta in calore strusciandosi e facendosi tentare dal “fantasma Pierpaolo. L’opinionista ha infatti affermato: “Io sono allibita. Ti ho vista strusciarti contro quel pover uomo, tipo una gatta in calore. È troppo? Una gatta innamorata, scusa mi sono confusa. Tu sporgevi la parte inferiore del tuo corpo e lui appoggiava l’altra parte. Non so se mi sono spiegata”.