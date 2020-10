Gemma parole dure contro Paolo: ”Voleva la visibilità poi mi ha scaricata”

Gemma torna ad esprimere il suo pensiero riguardo le varie frequentazioni ormai concluse ed usa parole dure contro Paolo. I suoi ultimi percorsi con i cavalieri del parterre maschile non sono andati per il meglio, così da chiudere con ognuno di loro.

Ma uno in particolare ha fatto in modo che la Galgani ci rimanesse male, soprattutto per la mancata sincerità avuta nei confronti della dama. La quale ha sempre trovato il modo per restargli accanto durante i momenti bui, cercando anche di fare un passo indietro e mettere da parte l’orgoglio per fare pace con lui. Ad oggi i loro cuori sono ufficialmente divisi, ma Gemma ha voluto aggiungere alcune cose a quanto accaduto.

Gemma parole dure contro Paolo

La dama ormai siede nello studio da almeno dieci anni e di amore ne ha vissuti, anche molto importanti. Altri invece non sono riusciti a sbocciare nonostante la sua volontà e ingenuità nel provarci anche di fronte a degli ostacoli. Ma quest’anno sembra essere più determinata, visto anche l’età che ha, non ha più voglia di perdere tempo giustamente. Così ha deciso di chiudere le sue ultime frequentazioni perché non promettevano niente di buono e serio per il cuore della dama.

Paolo era arrivato a Uomini e Donne con la convinzione di voler corteggiare Gemma, non per sedersi e decidere poi chi potesse interessargli. Proprio per questo, dopo essere stata scaricata è rimasta davvero stupita e dispiaciuta arrivando a pensare che il cavaliere avesse un secondo fine. Quello della visibilità, ottenerla attraverso lei e poi lasciandola, anche prima di cominciare qualcosa di concreto, con una scusa. La Galgani, inoltre, è convinta di non essergli mai piaciuta davvero esteticamente parlando, aggiungendo delle bugie al suo comportamento opinabile.

La dama afferma: ”Voleva la visibilità poi mi ha scaricata”

Gemma ha le idee ben chiare riguardo Paolo e tramite il magazine di Uomini e Donne ha espresso cosa pensa di lui e dei comportamenti che ha avuto verso i suoi confronti. Inizia in questo modo:” Mi sentivo molto incuriosita e attratta da lui. Non è la prima volta che si chiude una storia ancora prima d’iniziare, quello che mi dà fastidio e che mi ferisce nello stesso tempo, è la modalità di come avviene la cosa. Si è presentato in trasmissione per corteggiarmi e non si è candidato semplicemente a far parte del parterre maschile, ha acquistato in breve tempo la visibilità che voleva e mi ha scaricata e sottolineo ‘scaricata’, usando una delle tante qualità negative che mi attribuisce Tina, vale a dire che sono pesante. Chiedo solo sincerità, è così difficile?”

Continua la dama:” Io non gli sono piaciuta esteticamente da subito, oppure in puntata ha visto possibilità più appetibili e interessanti della sottoscritta, perché non dirlo?”. In più, riguardo i motivi di salute che Paolo ha confessato a Gemma:” Io ho sempre ascoltato con massima attenzione i suoi problemi, le sue preoccupazioni e le sue confidenze. E non dico che avrei voluto un ringraziamento, ma il risultato è stato che sono stata ritenuta pesante. […] Oltretutto mi ero anche permesse di dargli qualche consiglio, quando ha detto che aveva già programmato da tempo un intervento in quell’ambito, ma le mie parole gli sono state indifferenti, esattamente come me”.