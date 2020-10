È iniziata, martedì scorso, una nuova edizione de Il Collegio e come ogni anno, alla vista di questo programma, i dubbi degli spettatori vengono a galla. Noi siamo qui apposta per riportarvi alcune dichiarazioni di ex collegiali che smentirebbero le voci di corridoio che lo etichetterebbero come falso.

Inoltre, in molti si chiedono se gli adolescenti si mostrano in tv solo per essere pagati, cosa che però sembrerebbe non essere vera data la mancanza di un pagamento per la loro presenza lì. Piuttosto ci sarebbe una sorte di rimborso spese che consisterebbe in una somma abbastanza innocua, ma vediamo ne dettaglio.

Il Collegio i dubbi degli spettatori

È tornato nelle tv degli italiani con l’appuntamento fisso ogni martedì in prima serata su Rai2. Il Collegio ha già dimostrato di essere molto seguito, soprattutto dai giovani. Fino ad ora è stata mandata in onda solo una puntata, ma già i collegiali sono stati trovati e seguiti sui vari social aumentando di migliaia di fan. Hanno commentato insieme al pubblico il loro percorso. Visto che è stato registrato prima delle nuove misure restrittive hanno avuto modo di rivedersi ed essere consapevoli dei comportamenti attuati all’interno della scuola.

Proprio per le loro azioni, in molti si sono chiesti se dietro ci fosse un copione da seguire o se siano davvero liberi di agire come meglio credono. O ancora se il loro esagerare sia dettato da un contratto che li vincola a certi atteggiamenti. A chiarire questi dubbi, che da tempo girano attorno il programma, sono arrivate due ex collegiali abbastanza famose. Hanno così informato tutti, nella più totale sincerità, dell’assenza di qualsiasi vincolo ci possa venire in mente. Ed in più, che lì si partecipa solo per dei reali motivi e non materiali come un compenso.

I collegiali vengono pagati?

Lo diciamo di nuovo in parole chiare e coincise: i collegiali non vengono pagati. E molto di più non sono costretti a comportarsi in un certo tipo di modo, bensì qualunque siano i loro comportamenti verranno puniti o lodati. Tutto dipende da loro. A confermare queste cose anche l’ex collegiale Nicole Rossi, sul suo profilo Tik Tok:” Per Il Collegio non siamo stati pagati. Non avrei motivo di mentirvi, perché nessun contratto mi vincola e perché il lavorare in televisione è un lavoro. Però, nel caso de Il Collegio, essendo un duco-reality, non vogliono che tu vada lì per qualche interesse economico, quindi mettono a tuo servizio solo un rimborso spese che consiste in 50 euro a settimana”. In più aggiunge:” Non è recitato. […] Se vedete che ci sono dei cretini, è perché sono solo cretini, non perché recitano un copione”.

Anche Beatrice Cossu, sua compagna di avventura ha confermato la stessa versione di Nicole:” Molti ci chiedono se ci hanno pagato o se l’abbiamo fatto per i soldi. A dire la verità ci hanno pagato 50 euro per ogni settimana che noi rimanevamo all’interno del Collegio. Alcuni di noi, quelli che hanno fatto tutto il percorso, sono rimasti 4 settimane, quindi fate 4 per 50, invece chi è uscito prima perché è stato eliminato o si è ritirato ha guadagnato di meno. Era una cifra indicativa. Noi, non essendo attori, non venivamo pagati, non avevamo un compenso alto”.