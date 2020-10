Oroscopo di oggi, 31 Ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Weekend e fine del mese nello stesso giorno: questa combinazione di giorni può riservare alcune sorprese, positive e negative: tutto dipende dal segno

Oroscopo di oggi, 31 Ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: Gli astri non influiranno particolarmente sull’andamento della giornata, il weekend tuttavia potrebbe tentarvi con qualche spesa extra. Valutatela con attenzione.

Leone: La settimana è stata piena di impegni ed ora rimandate ogni impegno alla settimana prossima e badate solo a rilassarvi.

Sagittario: Giornata standard, cercate di trascorrerla all’insegna del relax e magari con qualche buona compagnia.

Oroscopo di oggi, 31 Ottobre 2020: segni di terra

Toro: Il lavoro non vi da tregua ed è qualcosa che non vi fa vivere le ultime settimane come probabilmente vorreste, perciò cercate di dedicare almeno un giorno del weeknd alla famiglia.

Vergine: In questo fine settimana avrete la ghiotta possibilità di resettare le vostre priorità e grazie ad un po’ di riposo, potrete prendere la situazione lavorativa in mano.

Capricorno: Non siate eccessivamente pigri in questi due giorni dove la tensione si abbassa, ma restate all’erta. Novità in vista.

Oroscopo di oggi, 31 Ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: Concentrate le vostre attenzioni sull’aspetto sentimentale della vostra vita, un po’ troppo messa da parte di recente; sarà tempo ben speso.

Bilancia: Ottime sensazioni per i prossimi giorni, a patto di evitare le persone “tossiche” che vi circondano.

Oroscopo di oggi, 30 Ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: “Tirate il fiato” e non pensate di essere insensibili alla fatica, anche se provate a dimostrare il contrario questo a lungo andare può essere problematico.

Scorpione: Per una serie di coincidenze e sfortuna, siete pieni di impegni e ci mette il carico qualche inconveniente di troppo: non fateci tropo caso, le cose miglioreranno.

Pesci: Mettete tutto momentaneamente da parte e concentratevi sul lato sentimentale: avete un urgente bisogno di attenzioni per affrontare al meglio la prossima settimana.