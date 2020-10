Paolo Brosio ha raccontato una bugia | Il nuovo gieffino è fidanzato

Paolo Brosio, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato una bugia definendosi single da oltre cinquanta giorni. Nonostante la sua affermazione ci sarebbero alcune cose che smentirebbero le sue parole in pochi secondi.

Il nuovo gieffino avrebbe mentito riguardo il suo stato sentimentale, dichiarando una notizia falsa bensì la verità. La domanda che ora ci porgiamo è: perché mentire riguardo questo particolare importante per entrare nella Casa più spiata d’Italia? Ma facciamo chiarezza riguardo la questione del nuovo partecipante della quinta edizione vip.

Paolo Brosio ha raccontato una bugia

Questo Grande Fratello Vip sta andando davvero molto, pieno di colpi di scena e succulento di gossip e provocazioni. Sicuramente le discussioni che tanto piacciono al pubblico non mancano, ma neanche la love story, visto che abbiamo Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli che continuano ad avvicinarsi. Tra chi ha confessato delle verità sconvolgenti e chi invece, si è rivelato essere davvero fondamentale per le dinamiche del gioco. Commuoventi anche i vari incontri tra i vip e le persone più vicine a loro, tra parenti e fidanzati/e.

Sicuramente le emozioni non mancano, ma neanche le voci di corridoio che girano intorno ai gieffini. Questa nuova edizione sta stravolgendo davvero ogni tipo di percorso, questo anche a causa dell’entrata di vari personaggi abbastanza noti dai telespettatori. Un uomo che conosciamo molto bene e che sarebbe dovuto entrare praticamente agli inizi del programma è Paolo Brosio, il quale a causa della sua positività al Covid-19 ha dovuto rimandare. Infatti, ricordiamo quando durante una puntata è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini a riferire a tutti noi la mancata presenza del giornalista. Malato, è stato ricoverato per essere seguito al meglio e guarire nel modo più controllato possibile. Ma ecco che ci arriva la notizia che smentisce quando ha affermato prima di fare il suo ingresso una volta negativo.

Il nuovo gieffino è fidanzato

Quello che tutti noi ora ci chiediamo è il perché di tutto questo mistero. Nella puntata di ieri finalmente, Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, felice di poter vivere questa avventura nei migliori dei modi. Soprattutto, sereno di stare bene e di essersi ripreso dal contagio di Covid-19. Importante è la sua dichiarazione, prima di entrare, di essere ufficialmente single e quindi di avere il cuore più che libero.

Ma dopo aver trascorso un periodo in un ospedale di Roma, sembrerebbe aver passato i suoi giorni in compagnia di una modella di nome Maria Laura De Vitis, come riporta Gabriele Parpiglia in Giornalettismo. Ma non solo. Questa voce, proprio come è circolata, è arrivata anche a sua madre Anna che si sarebbe molto innervosita dalla differenza di età, quasi quarant’anni, tra suo figlio Paolo Brosio e l’influencer. Lo stesso sembrerebbe aver affermato di essere anche molto innamorato, ma che non sarebbe dispiaciuto se ricevesse delle attenzioni da Dayane Mello.