Vittoria Schisano e Samuel Peron – Tango – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Vittoria Schisano e Samuel Peron affrontano la settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 dopo aver vinto lo spareggio contro Rosalinda Celentano. La concorrente però è orfana di Marco De Angelis, il suo maestro in quest’edizione. Ecco perchè al suo posto ha dovuto affrontare le prove settimanali con Peron.

“Gli ho detto che è difficile per me ballare con chiunque altro”, dice Vittoria Schisano. Il maestro ha notato che l’allieva si è sentita abbandonata e le ha chiesto di tenere da parte tutta la sofferenza. Scopriamo il verdetto della giuria e il video della performance.

Vittoria Schisano e Samuel Peron a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Tango

La sintonia fra Vittoria Schisano e Samuel Peron è sotto agli occhi di tutti. Anche se i due hanno avuto modo di provare solo per pochi giorni, sono riusciti a creare qualcosa di unico in sala prove. Lo sguardo della concorrente tradisce uno stato d’animo triste, mentre Marco la osserva da casa. Lo vediamo sul grande schermo, commosso nel vedere Vittoria ballare in pista. “Finalmente un Tango”, grida invece Mariotto più volte, “la rivincita del veneto, finalmente sei tornato. Li ho sentiti tutti e tre, Giuseppe, Vittoria e Samuel”.

Zazzaroni invece chiede spiegazioni alla Carlucci: altri concorrenti hanno ballato da soli in assenza del loro maestro. “Bello, fatto bene, lei si muove benissimo”, aggiunge, “ma molto semplice”. Vittoria svela di aver avuto poco tempo per fare le prove, per via di quanto accaduto. “Anche se la coreografia era semplice, quella semplicità era appagante”, dice invece la Smith. “Un altro paio di distorsioni e gastroenteriti e dovrò ballare io”, aggiunge Selvaggia, “comunque bravi”. I voti: 8 (Zazzaroni), 9 (Canino), 8 (Smith), 7 (Selvaggia), 10 (Mariotto), per un totale di 42 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Tango di Vittoria Schisano e Samuel Peron.