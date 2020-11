Armando Incarnato fuori dal gregge | Rischio incoerenza a Uomini e Donne

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione di Uomini e Donne c’è, senza dubbio, Armando Incarnato. Il cavaliere campano è stato il primo a sentirsi immediatamente a suo agio con la nuova formula che ha unito in un’unica puntata il trono over e il trono classico. Lo dimostra il fatto che Armando Incarnato non si è fatto scrupoli a farsi avanti con Lucrezia Comanducci, quando era corteggiatrice del tronista Gianluca De Matteis. Armando Incarnato è un tipo che ci tiene ad essere sempre fuori dal gregge e non ne ha mistero.

Il cavaliere lo ha scritto a chiare lettere anche in un post pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram. Chi lo conosce e lo segue sa che Armando è molto attivo sui social e parla spesso del suo punto di vista, anche senza fare diretto riferimento a ciò che avviene in puntata a Uomini e Donne. Poche ore fa, Armando Incarnato ha spiegato come mai tiene a essere sempre fuori dal gregge e a pensare con la propria testa, mantenendo la massima coerenza.

Armando Incarnato lontano dal gregge

“Non ho mai seguito il branco e tantomeno ho cercato mai di formarlo. Sono sempre stato schietto e sincero nell’esprimere quello che realmente pensavo e continuerò a farlo! Non si può piacere a tutti, ma si può piacere a se stessi per COERENZA e LEALTÀ. NO ALL’IPOCRISIA È LA ROVINA DEL MONDO!”.

Armando Incarnato si è sempre preoccupato di mostrare la massima coerenza nello studio di Uomini e Donne. Ciò, nonostante in molti lo abbiano accusato di non essere totalmente trasparente e di rimanere al trono over solo per visibilità e non certo per trovare l’amore della sua vita. Tuttavia, è innegabile che il cavaliere campano sia molto cambiato, rispetto alla scorsa stagione di Uomini e Donne.

Cavaliere dice la sua fuori Uomini e Donne

Il primo ad accorgersene è stato Gianni Sperti, solitamente tra i suoi più severi detrattori. Armando Incarnato tiene a mostrare la massima lealtà nei confronti della trasmissione a cui partecipa e spesso ha fatto anche delle segnalazioni in studio per far sì che chi non era stato del tutto onesto fosse smascherato.

In ogni caso, ad Armando Incarnato non importa occupare una posizione talvolta scomoda a Uomini e Donne e preferisce essere se stesso, piuttosto che seguire la massa. Cosa gli riserverà il futuro?