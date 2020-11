Da noi… a ruota libera – Anticipazioni 1 novembre – Gli ospiti

Da noi… a ruota libera ritorna nel pomeriggio di Rai 1 dell’1 novembre 2020. Francesca Fialdini accoglierà nuovi ospiti nel suo studio, pronti a raccontare alcuni lati inediti della loro vita professionale e personale.

Le anticipazioni di Da noi… a ruota libera ci parlano di Raoul Bova e Benedetta Rossi. Il primo è sempre stato considerato uno degli uomini più belli d’Italia e ha collezionato tanti successi agli occhi del pubblico nostrano. La seconda invece è nota per la sua intensa attività di food blogger.

Da noi… a ruota libera, anticipazioni 1 novembre 2020

Raoul Bova ha una vera e propria passione per il nuovo, iniziata quando aveva solo 4 anni. Negli anni è entrato nello sport a livello agonistico e a 15 anni ha vinto i campionati italiani giovanili nei 100 metri. Una passione che non ha mai abbandonato, anche se nel periodo successivo ha scelto di iscriversi all’Isef prima di abbandonare gli studi per fare il servizio militare come Bersagliere. Poi la carriera di attore che lo ha consacrato sul piccolo e grande schermo. “A me piace scegliere storie che mi appassionano, storie di persone che sono nella realtà e lottano per qualcosa di importante”, ha detto l’anno scorso a La Repubblica.

Le anticipazioni di Da noi… a ruota libera ci parlano anche di lei, cuoca d’eccezione che è entrata nelle case degli italiani con le sue ricette più famose. Pollice in su per Benedetta Rossi, proprietaria di un agriturismo nelle Marche e autrice di un blog di cucina e del canale YouTube Fatto in casa da Benedetta. Un amore quello per la cucina ereditato dalla madre e dalla nonna e che l’hanno spinta negli anni Novanta a dedicarsi appiena al mondo della gastronomia.