Raffaella Mennoia tenerezza infinita | Crescita interiore a Uomini e Donne

E’ una delle autrici storiche di Uomini e Donne che ha vissuto un percorso di crescita, non solo lavorativa, ma anche interiore al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Si tratta di Raffaella Mennoia, uno dei volti più noti del dietro le quinte di Uomini e Donne. Raffaella Mennoia è responsabile del trono classico ormai da molto tempo e ha parlato della tenerezza infinita che prova nei confronti dei percorsi dei giovani tornisti.

L’autrice sembra essere rimasta molto colpita dai baci di Davide Donadei, andati in onda nelle scorse puntate di Uomini e Donne. Dunque, Raffaella Mennoia ha espresso la tenerezza infinita che le suscitano i percorsi dei giovani tronisti di Uomini e Donne. Raffaella ha avuto parole di grande empatia per i sentimenti che vede sbocciare ogni giorno nello studio di Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia grande tenerezza

“Lavoro a questo programma dalla prima puntata e sono cresciuta occupandomene. Ho cambiato mille modi di vedere e rapportarmi a Uomini e Donne. Oggi guardo con una tenerezza nel cuore i ragazzi che vi partecipano. Stupendi”. In effetti, come raccontato da sempre da tronisti e troniste, il percorso a Uomini e Donne è totalizzante e la redazione del programma è sempre molto vicina ai ragazzi e alle ragazze.

Raffaella Mennoia, in qualità di responsabile, lavora alacremente per soddisfare le esigenze di chi si mette in gioco a Uomini e Donne, mettendo in mostra i suoi sentimenti. Nelle scorse edizioni di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia è stata spesso accusata di manipolare le scelte e le decisioni dei tronisti di Uomini e Donne in base al gradimento e alle aspettative del pubblico.

Il percorso di crescita dell’autrice di Uomini e Donne

Una delle ex troniste che accusò l’autrice di Uomini e Donne, scatenando una polemica che andò avanti per mesi, fu Teresa Cilia. Ma, ovviamente, mai nulla fu provato e Raffaella Mennoia si difese con i fatti, continuando il suo lavoro a Uomini e Donne come ha sempre fatto fino ad oggi. L’autrice, infatti, è dietro le quinte di Uomini e Donne fin dalle prime edizioni dei troni e gode della fiducia incondizionata di Maria De Filippi.

Cosa le riserverà il futuro? Raffaella Mennoia è cresciuta a Uomini e Donne, come professionista, ma anche dal punto di vista umano e non nasconde la tenerezza che prova nei confronti dei tronisti che oggi stanno compiendo il loro percorso in studio.