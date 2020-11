Davide Donadei sbaglia ancora | Duro rimprovero a Uomini e Donne

Davide Donadei sbaglia ancora una volta nei confronti di Beatrice Buonocore ottenendo l’ennesimo rimprovero da parte di Maria De Filippi. Il tronista di Uomini e Donne prende per l’ennesima volta sottogamba il suo atteggiamento “giocando” con i sentimenti e con le esterne sia di Beatrice che di Chiara.

Durante la puntata di oggi infatti, Davide si mostra fin da subito molto nervoso ma soprattutto deluso nei confronti di una corteggiatrice in particolare. La verità sembra infatti nascosta all’interno di un sorriso nervoso fino a quando, la conduttrice non tira fuori un argomento importante per il suo percorso. Cosa è realmente successo?

Davide Donadei sbaglia ancora

Il tronista di Uomini e Donne non riesce a trovare la giusta misura con le sue due corteggiatrici tanto da combinare un vero e proprio casino all’interno delle sue esterne. Durante i giorni scorsi Davide ha voluto fare un’esterna con Beatrice portandole un regalo e chiedendo scusa per la mancata festa a sorpresa per il suo compleanno. Tra di loro per l’ennesima volta e scoppia così un bacio molto passionale che, lo stesso tronista ha poi preso alla leggera baciando anche Chiara.

Durante la puntata di oggi, le due corteggiatrici hanno reagito in modo completamente diverso nel vedere il tronista baciare l’altra ragazza. Beatrice è così scoppiata in lacrime lasciando la seduta di fronte a Davide vuota. A differenza sua però, Chiara invece non ha avuto niente da ridire, non commentando o spiegando quello che ha provato nel vedere il loro bacio.

Maria De Filippi contro il tronista

La conduttrice durante la puntata ha così chiesto a Davide Donadei cosa realmente avesse per stare così silenzioso ma soprattutto nervoso. A suo dire infatti, il tronista è rimasto molto deluso dalla poca reazione di Chiara decidendo così di ballare con Beatrice solamente per fare “un dispetto” all’altra corteggiatrice.

Un gesto che Maria De Filippi non ha affatto apprezzato tanto da rimproverare per la seconda volta il comportamento di Davide Donadei. La conduttrice ha così voluto sottolineare il grande sbaglio fatto dal tronista nell’usare una ragazza per arrivare ad avere una reazione in un’altra corteggiatrice.