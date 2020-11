Film Stasera in Tv – Race Il colore della vittoria – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Race Il colore della vittoria. Coproduzione franco-canadese-tedesca del 2016 per la regia di Stephen Hopkins con Stephan James, Jason Sudeikis, Shanice Banton, Jeremy Irons nei ruoli principali. L’epica e straordinaria storia del pluricampione del mondo Jesse Owens che, nato povero ma con un dono atletico straordinario, alle Olimpiadi del 1936 lasciò Berlino e il terzo Reich senza parole vincendo 4 medaglie d’oro ed entrando di diritto nella leggenda.

Race Il colore della vittoria – Trama

James Cleveland “Jesse” Owens parte per l’università, lasciando una figlia piccola, una ragazza ancora da sposare e una famiglia d’origine in precarie condizioni economiche. Sembra già una conquista, ma qualche mese dopo, grazie al coach dell’Ohio University, Larry Snyder, Jesse ottiene la convocazione per le Olimpiadi di Berlino. È il 1936 e la politica di epurazione razziale di Hitler divide il Comitato Olimpico Americano: partecipare o boicottare? La comunità afroamericana si pone lo stesso problema. Jesse sa una cosa: se andrà, non potrà permettersi di non vincere.

Race Il colore della vittoria – Trailer Video

Race Il colore della vittoria – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Race

Genere: Drammatico, Biografico

Durata: 2h 15m

Anno: 2016

Paese: Canada, Germania, Francia

Regia: Stephen Hopkins

Cast: Stephan James, Jason Sudeikis, Shanice Banton, Jeremy Irons

Race Il colore della vittoria – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi lunedì 2 novembre 2020. La programmazione di Mediaset Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Walker Texas Ranger.