Raffaella Mennoia nelle prime ora di oggi ha deciso di lanciare un forte messaggio di addio nei confronti del grandissimo attore Gigi Proietti. La scomparsa dell’attore durante le prime ore dell’alba ha lasciato l’intera Italia senza parole, in un grandissimo e immenso dolore che nessuno avrebbe mai immaginato.

Gigi Proietti oggi avrebbe compito 80 anni ma è morto a Villa Margherita a Roma dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorare durante la serata di ieri. Una morte inaspettata che ha colpito il cuore della sua famiglia ma anche quello dei tantissimi spettatori che da anni ammiravano e amavano i film e le sue commedie. A lanciare un forte messaggio di addio a Gigi Proietti è stata Raffaella Mennoia nelle sue storie Instagram. Quali sono state le sue affermazioni?

Raffaella Mennoia e l’addio a Gigi Proietti

L’autrice di Uomini e Donne e di tanti altri programmi firmati Mediaset ha deciso di condividere un messaggio di dolore ma soprattutto di affetto nei confronti della famiglia Proietti. Nelle ultime ore sono tantissime le persone che hanno voluto regalare un ultimo saluto nei confronti del grandissimo attore che, dopo diverse settimane di preoccupazione è morto questa mattina alle 5.30h circa.

Raffaella Mennoia come molti altri spettatori del cinema e del teatro per cui Gigi ha lavorato per anni, è rimasta molto colpita ma soprattutto addolorata per la grandissima perdita. Proprio per questo, nelle sue storie Instagram ha deciso di lanciare una dedica mostrando quanto, fin da piccola fosse una grande appassionata dell’attore. Quali sono state le sue parole?

L’autrice di Uomini e Donne sconvolta dalla scomparsa dell’attore

Poche ora fa Raffaella Mennoia ha deciso di caricare una storia Instagram per dedicare un ultimo saluto al grandissimo attore che, dopo vari problemi cardiaci non ce l’ha fatta. L’autrice ha così affermato che: “La mia prima volta a Teatro con mia mamma a 8 anni, un ricordo di felicità. Ho visto quasi ogni tuo spettacolo più che un’artista, un famigliare. Ciao Gigi”.

Raffaella Mennoia ha così voluto terminare citando una delle sue grandi frasi celebri: “Vivi lascia vivere ma soprattutto… nun te fa pijà per il c**o”.