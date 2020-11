Tina Cipollari a rischio Covid-19 | Opinionista assente a Uomini e Donne?

Tina Cipollari sembrerebbe essere a rischio di Covid-19. Dalle voci sembrerebbe non essersi presentata nello studio di Uomini e Donne a causa di un possibile incontro con una persona positiva. La sua scelta è stata pensata nella modalità di prevenire qualsiasi forma di contagio e rendere sicure le persone che lavorano all’interno del programma.

Fino ad ora l’abbiamo vista molto determinata, come sempre, a svolgere il suo lavoro di opinionista, cosa che le viene bene e anche molto spontanea. Non sono mancate le frecciatine e le discussioni con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, con cui sembrano essere a zero le occasioni di trovarsi d’accordo.

Tina Cipollari a rischio Covid-19

La nuova edizione di Uomini e Donne, completamente cambiata, sta andando veramente bene grazie anche a tutti gli spettatori che ogni giorno non si perdono le puntate. Ora che hanno fuso il trono over con il classico, Maria De Filippi ha fatto in modo di rendere totalmente sicuro lo studio e gli partecipa alla trasmissione. Anche le esterne sono controllate ai fini di evitare qualsiasi contagio, dando anche il buono esempio a chi vede lo vede da casa tramite l’utilizzo di mascherine, distanziamento sociale e gel igienizzanti.

Ciò che non è cambiato, anzi sembra essere accentuato, è l’astio tra Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani, le quali non riescono a trovare un punto d’incontro. Le due, infatti continuano a litigare senza sosta e non sembrano disposte a buttare l’ascia da guerra. Ma non solo, l’opinionista non ne lascia passare a nessuno ed esprime imperterrita il suo pensiero, bello o brutto che sia, verso chiunque non le piaccia. Ma il Covid-19, proprio in questo momento in cui i contagi stanno aumentando superando i numeri di marzo, sembra aver toccato anche lei. Vi spieghiamo perché.

Opinionista assente a Uomini e Donne?

Nella giornata di ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e il vicolodellenews ha rilasciato le anticipazioni, come di consueto. A catturare la nostra attenzione è stata la loro dichiarazione in cui hanno spiegato che Tina Cipollari non si è presentata in studio, bensì ha deciso di collegarsi in diretta tramite videochiamata da casa. Ovviamente l’opinionista è fondamentale nel programma e mai sarebbe mancata ad una puntata, così ha deciso di esserci in un modo differente.

Il motivo di questo sarebbe dato dal suo essere stata vicina ad una persona probabilmente positiva al Covid-19. Nello stesso momento potremmo pensare stia aspettando di avere notizie, per procedere poi seguendo le norme del caso date dal Governo. Non ci tocca che aspettare per ulteriori notizie, noi possiamo solo sperare stia bene e che possa tornare presto a ricoprire il suo ruolo direttamente dallo studio vicino al suo collega e grande amico Gianni Sperti.