Anticipazioni Una vita – 4 novembre – Il piano di Cinta ed Emilio

Una vita ritorna nel pomeriggio di Canale 5 del 4 novembre 2020 con una nuova puntata. Quali storie ci racconterà questa volta la nota soap spagnola? Si accendono le luci su Emilio e Cinta. I due innamorati hanno deciso di mettere in atto un piano per disfarsi di una certa persona.

Le anticipazioni di Una vita ci confermano che si tratta di Angelines, la ragazza che Emilio dovrebbe sposare. Come sappiamo, il giovane non ha alcuna intenzione di diventare suo marito e spera di poter portare avanti la sua storia d’amore con Cinta.

Dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Angelines ha raggiunto Acacias per volere del padre. L’uomo ha deciso di mettere Emilio di fronte alle sue responsabilità da fidanzato, riuscendo a creare malumore in tutta la famiglia del giovane. Quest’ultimo ha scelto di non rivelare subito a Cinta il motivo del suo cambiamento, ma la ragazza ha scoperto tutto. Nel frattempo, Ursula e Genoveva hanno finalmente lasciato il quartiere e si può respirare aria di libertà. Soprattutto per quanto riguarda Marcia, che ora non verrà più ostacolata nel suo amore per Felipe. La Dicenta in realtà le ha provate tutte per convincere la vedova Bryce a proseguire con il loro piano, ma Genoveva ha preferito il ritiro.

Anticipazioni Una vita – 4 novembre 2020

Angelines sa come farsi voler bene, ma deve fare i conti con il fatto che Emilio ami un’altra. Il ragazzo infatti non corrisponde i suoi sentimenti e vuole invece che ci sia Cinta al suo fianco. Decisi a stare insieme, i due ragazzi decideranno di mettere in atto un piano per allontanare Angelines per sempre. Che cosa hanno intenzione di fare?

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che i due si rimboccheranno le maniche per trovarle un altro ragazzo di cui innamorarsi. Nella speranza ovviamente che così possa abbandonare la volontà di sposare Emilio. Il Passamar infatti è costretto a procedere verso l’altare con una ragazza che non ama per via del conto in sospeso fra la sua famiglia e Ledesma, sempre più pericoloso.