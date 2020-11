Mangiare ogni giorno semi di lino: cosa succede?

I semi di lino sono un alimento ricco di benefici che, al netto di casi di allergia o intolleranza, vale la pena introdurre nella dieta. Se vuoi sapere cosa succede a mangiare ogni giorno semi di lino, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare la risposta a questa domanda.

Semi di lino: i benefici

I semi di lino come sopra citato sono ricchi di benefici. Tra questi, è possibile citare il contenuto di grassi omega 3, acidi grassi essenziali dalla forte efficacia antinfiammatoria e, per questo, importanti per la salute del cuore e per il controllo del colesterolo.

Ottimi per risvegliare l’intestino, i semi di lino hanno anche il pregio di essere ricchi di vitamina C o acido ascorbico, nutriente cruciale quando si tratta di favorire la lotta contro i radicali liberi e di migliorare l’efficienza del sistema immunitario.

Caratterizzati anche dalla presenza di vitamina E o tocoferolo, fondamentale per la prevenzione dell’invecchiamento precoce, i semi di lino sono fonte di vitamina K, che aiuta la buona coagulazione del sangue.

Un doveroso accento deve essere dedicato ai minerali. I semi di lino contengono potassio – 813 mg ogni etto – essenziale per tenere sotto controllo la regolarità della pressione arteriosa e di riflesso decisivo per la salute del cuore. Questi semi oleosi sono altresì caratterizzati dalla presenza di calcio, essenziale per la salute delle ossa e dei denti, e da quella di ferro, zinco, manganese e rame.

Cosa succede ad assumere i semi di lino ogni giorno

Sono diversi gli effetti positivi derivanti dall’assumere i semi di lino ogni giorno. Tra questi, rientra la possibilità di concretizzare un equilibrio perfetto tra gli omega 3 e gli omega 6. Inoltre, assumere questi semi oleosi aiutano a risolvere il problema della stitichezza e a preservare la salute cardiovascolare.

Tornando un attimo alla presenza delle fibre, è doveroso citare la capacità che questi nutrienti hanno di rallentare l’assorbimento degli zuccheri e dei colesterolo alimentare, con ovvi vantaggi per la prevenzione del diabete e del colesterolo alimentare.

Non c’è che dire: mangiare semi di lino ogni giorno fa benissimo. Tra gli aspetti da considerare rientrano anche i benefici in gravidanza, legati di preciso alla prevenzione dei problemi a carico del tubo neurale concretizzata dai folati.

A questo punto, è naturale chiedersi quale sia il dosaggio ideale. Idealmente, bisognerebbe assumere 1 o 2 porzioni di semi di lino al giorno. In caso di assunzione di farmaci antiaggreganti, anticoagulanti e contro il diabete è opportuno chiedere prima consiglio al medico curante.