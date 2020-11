Manila Nazzaro vestirà in abito bianco | La proposta di Lorenzo

La coppia più amata di Temptation Island sta costruendo il proprio futuro e finalmente è ufficiale che Manila Nazzaro vestirà in abito bianco per la seconda volta. Felicissimi dopo l’uscita dal programma, Lorenzo Amoruso ha deciso di concretizzare ancora di più il loro rapporto, dimostrando ancora il suo amore verso la sua bellissima compagna.

Hanno comprato una casa insieme a Roma, la quale sarà pronta tra un po’ di tempo, per stare vicini e l’ex calciatore ha deciso, inoltre, di rendere l’ex Miss la sua futura moglie. Questa emozionante notizia è stata dichiarata da loro stessi nel magazine di Uomini e Donne, questo e molto altro, leggiamo insieme.

Manila Nazzaro vestirà in abito bianco

Come già sappiamo, Manila è stata già sposata con un altro uomo da cui ha avuto i suoi due figli. Infatti, prima di potersi risposare dovrà procedere con il divorzio. Nonostante questo, la loro vita sembra stia andando a gonfie vele mettendo in atto tutti quei passi che si erano promessi di fare dopo l trasmissione. Infatti, quando lei gli chiese un po’ di stabilità, vista anche la sua poca fiducia negli uomini, lui ha deciso di darle tutto. Da un equilibrio ad un matrimonio, concretizzando ancora di più il loro bellissimo rapporto di amore reciproco.

Le parole espresse dalla coppia strabordano di affetto e sentimento anche nel parlare della nuova casa. Essa avrà anche un giardino solo per Thor, il loro Dogue de Bordeaux, parte integrante della loro famiglia allargata. La proposta di Lorenzo non è stata come quelle che vediamo nei film. Piuttosto ha scelto un momento della loro quotidianità, cosa che ha commosso completamente Manila. Ad oggi sono pronti a restarsi accanto in tutte le sorti, affermando di aver trovato l’anima gemella. L’ex calciatore, infatti è riuscito a far ricredere la sua fidanzata nell’amore. Ha fatto in modo che, ogni giorno di più, si fidasse di lui mostrandole di non volerle fare del male. Confessa lei:” Lorenzo mi ha incontrato nel momento peggiore della mia sorte, ha deciso di starmi accanto e io piano piano ho deciso di fidarmi e affidarmi a lui”.

La proposta di Lorenzo

Fiori di arancio per la coppia più amata sul web, anche se la data è ancora da destinarsi visto che Manila si trova in fase di divorzio. Leggiamo però le dichiarazioni dei due riguardo la loro storia e il matrimonio:” Non abbiamo bisogno di un matrimonio per essere felici. Lo faremo appena si potrà. Al momento abbiamo concluso l’acquisto di una casa insieme, a Roma, era quello che volevamo, la cosa più urgente”, ha affermato Lorenzo. Aggiunge l’ex Miss Italia:” Questa casa è molto importante per noi, perché non si trattava, tutto sommato, di vivere a Roma o Firenze, ma di avere un punto di partenza nostro, solo nostro, per costruire la nostra vita, un reset del passato”.

Racconta, la stessa conduttrice, come le è stata fatta la proposta e descrive come si è sentita in quel momento:” Mi ero sempre immaginata una cosa classica, come una cena elegante, un pacchettino, una sorpresa. E invece darmelo mentre stavo stirando mi ha emozionato tantissimo. È un simbolo di noi, del nostro stile di vita: la normalità. Tutte noi stiriamo, stiamo in casa e in quei momenti forse non siamo neanche così stupende, ma l’uomo giusto ci ama soprattutto in questi momenti. Mi ha stupito e mi ha fatto piangere, per quello che rappresenta: io stavo stirando una camicia per lui, che doveva andare a lavorare, e per questo è stato così profondo, bellissimo… non me l’aspettavo. Un gesto molto vero, molto sincero, mi ha emozionato”