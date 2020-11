Natalia Paragoni accusa la Casa di bullismo | Gaia Zorzi difende il GF Vip

Durante la puntata di ieri Natalia Paragoni ha di nuovo preso le difese del suo fidanzato e accusa la Casa, quindi alcuni gieffini di mettere in atto del bullismo verso Andrea Zelletta. Questo sarebbe dato dall’etichetta che ormai ha addosso, cioè quella di essere un comodino all’interno del Grande Fratello Vip.

A replicare, e quindi a fermare l’uso della parola bullismo a sproposito, è stata la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, la quale non si era mai messa in mezzo a queste faccende. Ad oggi però, ha tenuto a chiarire il fatto di non usare questa parola forte sminuendola per un commento avanzato dalle azioni, che non ci sono, da parte del modello in tv.

Natalia Paragoni accusa la Casa di bullismo

Non è la prima volta che Natalia si lascia andare a commenti o storie dimostrando il suo dissenso verso le varie dinamiche che accadono all’interno del gioco. Soprattutto se esse vedono come protagonista Andrea, che segue sempre da casa e lo protegge sempre. Poco tempo fa il Grande Fratelo Vip, grazie al Menestrello, ha deciso di chiedere ai gieffini chi reputassero un comodino all’interno della Casa. I più votati sono stati Zelletta e Massimiliano Morra per il fatto di non creare delle situazioni e anche per il loro modo di esporsi poco sulle varie questioni.

Nella puntata di ieri, quest’ultimo ha incontrato sua madre che, rivolgendosi agli altri concorrenti, ha tirato fuori una parola molto importante e grave. Per lei, infatti molti coinquilini starebbero facendo del bullismo nei confronti di suo figlio e anche di Andrea, prendendo così le sue parti. Questo ha solo spronato maggiormente Natalia a dire la sua, trovandosi d’accordo con la donna. Ma è proprio in quel momento che Gaia Zorzi decide di rompere il silenzio e replicare, leggiamo quanto è accaduto.

Gaia Zorzi difende il GF Vip

L’ex corteggiatrice ha postato delle storie sul suo profilo Instagram in cui si mostrava d’accordo con quanto ha affermato la madre di Morra e l’ha ringraziata per aver spezzato una lancia anche in favore del suo fidanzato. Poi ha aggiunto:” Etichettare una persona è già un atto di bullismo”, riferendosi non solo ai gieffini, ma anche a tutto il pubblico che sembra convinto verso una linea di pensiero negativa su Zelletta. La sorella di Tommaso non ci sta e la ferma subito condividendo il suo pensiero su Twitter, social dove viene molto discusso il Grande Fratello Vip.

Vi prego non sminuiamo questo termine a tal punto che commentare nel contesto di un reality delle persone come ‘scaldabanchi’ e ‘comodino’ diventa un atto di bullismo. — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) November 3, 2020

Come prima cosa ha voluto mandare un messaggio chiaro e coinciso di cosa voglia dire la parola bullismo, pubblicando uno screen del suo significato con accanto le parole della Paragoni. In più ha voluto precisare una cosa:” Vi prego, non sminuiamo questo termine a tal punto che commentare nel contesto di un reality delle persone come ‘scaldabanchi’ e ‘comodino’ diventa un atto di bullismo”. Per ora Natalia non ha ancora risposto niente, pensate che replicherà presto a Gaia?