Preferisco il paradiso – Trama e cast della miniserie con Gigi Proietti

By

Preferisco il Paradiso è la miniserie che Rai 1 trasmetterà in replica nel prime-time di oggi, 3 novembre 2020. A distanza di poche ore dalla scomparsa di Gigi Proietti, l’emittente pubblica continua ad omaggiare il grande artista con alcuni dei suoi lavori più cult.

La trama di Preferisco il Paradiso vede proietti nei panni di San Filippo Neri, un prete partito dalla Toscana che deciderà di spendere la sua vita a favore dei trovatelli e dell’istruzione. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

Preferisco il Paradiso – La trama

Filippo Neri è un presbitero che coltiva un grande sogno: vuole raggiungere le Indie e affiancare i missionari di Ignazio di Loyola. Viene informato però che tutti i posti sono occupati e così si ritrova a girovagare per le vie di Roma. Qui si imbatte in un gruppo di trovatelli e fa amicizia con uno di loro, Pierotto. Quest’ultimo deciderà di portarlo a casa come segno di riconoscenza e gli affiderà l’incarico di fare da precettore al figlio Michele.

Più tardi, incontrerà di nuovo il gruppo di trovatelli e deciderà di usare la fede per istruire Mezzapagnotta e i suoi accoliti. Nel frattempo compie un miracolo: fa resuscitare la sua guida Persiano, morto per una caduta. Poi si dedicherà alla realizzazione di un oratorio per i poveri dopo aver ottenuto il permesso di Papa Gregorio XIII. La trama di Preferisco il Paradiso ci parla anche di tutti gli altri personaggi, a partire da Ippolita, una delle figlie di Michele, che si innamorerà di Mezzapagnotta.

Preferisco il Paradiso – Il cast completo

Alla guida del cast di Preferisco il Paradiso troviamo Gigi Proietti nei panni del protagonista Filippo Neri. Francesco Salvi interpreta invece Persiano, mentre Roberto Citran presta il volto al cardinale Capurso. Troviamo inoltre Sebastiano Lo Monaco nel ruolo del Principe Nerano e Francesca Chillemi in quello di Ippolita. Sono presenti anche i seguenti attori: Elisa Felice (Ippolita da bambina); Antonio Silvestre (Michele); Josafat Vagni (Mezzapagnotta); Francesca Antonelli (Zaira); Mariano Matrone (Mezzapagnotta da bambino); Adriano Braidotti (Alessandro); Niccolò Senni (Pierotto); Francesco Grifoni (Aurelio); Jesus Emiliano Coltorti (Camillo); Toni Mazzara (Galiotto); Sergio Fiorentini (Papa Sisto V); Paolo Paoloni (Papa Gregorio XIII) e Giulia Salerno (Giovannina).