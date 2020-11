Squalificati 7a giornata – Ci tuffiamo con la testa già a quella che sarà la 7a giornata di Serie A, aperta dall’anticipo del venerdì sera tra Sassuolo e Udinese. Nel momento di schierare quella che sarà la nostra formazione iniziale del Fantacalcio, dobbiamo sempre avere sotto controllo chi poter schierare e chi no.

Infatti, oltre agli indisponibili per infortunio, si deve fare i conti anche con i giocatori squalificati dal giudice sportivo. Un cartellino rosso ricevuto oppure un’ammonizione combinata a un giocatore già diffidato può significare dover saltare il turno successivo di campionato. Schierare un giocatore squalificato significa dover per forza usare una sostituzione o, in certi casi, giocare in dieci.

Guarda l’elenco dei giocatori squalificati per la 7a giornata di Serie A, uno strumento utile per i fantallenatori che vogliono sapere chi poter schierare e chi no. Inoltre guarda anche l’elenco dei giocatori diffidati nella sezione Fantacalcio del nostro giornale, se vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie e sui nostri consigli.

Squalificati 7a giornata Serie A

Atalanta

nessun squalificato

Benevento

Caprari: almeno 1 giornata (salta la 7a giornata)



Bologna

nessun squalificato

Cagliari

nessun squalificato

Crotone

nessun squalificato

Fiorentina

Martinez Quarta: almeno 1 giornata (salta la 7a giornata)

Genoa

nessun squalificato

Inter

nessun squalificato

Juventus

nessun squalificato

Lazio

nessun squalificato

Milan

nessun squalificato

Napoli

nessun squalificato

Parma

nessun squalificato

Roma

nessun squalificato

Sampdoria

nessun squalificato

Sassuolo

nessun squalificato

Spezia

nessun squalificato

Torino

nessun squalificato

Udinese

nessun squalificato

Verona

nessun squalificato