Valentina Autiero distacco definitivo | Tutto finito con Germano fuori Uomini e Donne?

Cosa sta succedendo tra Valentina Autiero e Germano Avolio fuori da Uomini e Donne? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti da quando la coppia ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne insieme. Le cose non sono andate esattamente come Valentina avrebbe voluto. La dama, infatti, ha lamentato un atteggiamento piuttosto insicuro e freddo da parte del cavaliere, nonostante il loro legame sia profondo. Poche ore fa, Valentina Autiero ha ventilato l’ipotesi di un distacco definitivo. Possibile che con Germano Avolio sia già tutto finito, fuori Uomini e Donne?

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Valentina Autiero aveva subito gli attacchi di Aurora Tropea, la quale si era lamentata del presunto trattamento di favore nei confronti della dama di Anzio. Valentina, infatti, ormai praticamente fidanzata con Germano, continuava a rimanere nello studio di Uomini e Donne.

Valentina Autiero soffre il distacco

Valentina Autiero aveva reagito molto male alle critiche, scoppiando in lacrime. Ma, alla fine, era rimasta a Uomini e Donne in attesa di avere il suo momento per annunciare l’uscita insieme a Germano Avolio. Tuttavia, a distanza di una settimana, il cavaliere sembrava quasi aver cambiato idea e aver subito una battuta d’arresto. Tanto che, anche Tina Cipollari aveva giudicato male l’atteggiamento di Germano.

Alla fine, però Germano Avolio ha deciso di uscire comunque dallo studio di Uomini e Donne insieme a Valentina Autiero, pur non con la convinzione e il trasporto che la dama si sarebbe augurata. A quanto pare, anche adesso, le cose procedono tra alti e bassi. Sarà per questo che Valentina Autiero ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui ventila l’ipotesi di un distacco definitivo.

Storia finita con Germano fuori Uomini e Donne?

Possibile che la storia d’amore tra Valentina e Germano sia già finita fuori da Uomini e Donne? O forse la coppia sta solo attraversando un momento di confusione e di alti e bassi, lontano dal trono over?

Di sicuro le cose non stanno andando lisce come Valentina Autiero avrebbe voluto. La dama si sta scontrando con le insicurezze di Germano Avolio, il quale non ha fatto mistero di essere meno sicuro di lei dei suoi sentimenti. Cosa accadrà nei prossimi giorni, fuori da Uomini e Donne? Valentina Autiero avrà davvero il lieto fine che merita, secondo tutti i suoi fan?