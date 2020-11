Film Stasera in Tv – The Judge – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Judge. Produzione statunitense del 2014 per la regia di David Dobkin con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Leighton Meester nei ruoli principali. La pellicola è stata scelta come film d’apertura del Toronto International Film Festival.

The Judge – Trama

Henry “Hank” Palmer è un avvocato di successo: è risoluto, conosce a menadito la legge e si ritiene “troppo costoso per gli innocenti” tanto è abituato a trovare cavilli per scagionare clienti colpevoli e dalla vita discutibile. La sua esistenza, comunque, viene scossa dall’imminente separazione dalla moglie (e dal dover capire a chi affidare la figlia) e dalla morte improvvisa della madre. Quest’ultimo avvenimento lo costringe, suo malgrado, a ritornare nella cittadina di provincia dov’è cresciuto, Carlinville in Indiana. Hank non ha un bel ricordo della sua città natale: ha un buon rapporto con i suoi fratelli ma non con il padre, Joseph Palmer, giudice della stessa città, da sempre molto duro con lui. Dopo il funerale, Hank viene a sapere che il padre è sospettato dell’omicidio di un uomo che lui stesso aveva condannato anni prima e che era da poco uscito di galera. Dopo aver tentato di difenderlo tramite un giovane avvocato della zona, Hank decide di difenderlo lui stesso contro un altro avvocato, Dwight Dickham, deciso a far finire in galera Joseph.

The Judge – Trailer Video

The Judge – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The judge

Genere: Drammatico

Durata: 2h 20m

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: David Dobkin

Cast: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Leighton Meester

The Judge – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre) alle ore 21.04 di oggi mercoledì 4 Novembre 2020. La programmazione di Mediaset Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Walker Texas Ranger.