Infortunio Calabria – Il Milan dovrà fare a meno di Davide Calabria nella partita di Europa League contro il Lille. Il terzino destro ha accusato un problema muscolare e non ha partecipato alla rifinitura di oggi, allenamento alla vigilia della sfida contro il club francese. Il giocatore non sarà convocato per la partita di Europa League: pronto Diogo Dalot che ha già giocato – e bene – contro lo Sparta Praga e ha fatto uno spezzone di gara contro l’Udinese in campionato.

Infortunio Calabria per il Milan: non sarà convocato, ecco quando rientrerà

Davide Calabria non sarà convocato per Lille-Milan. La notizia si è diffusa poco fa, quando si è saputo che il terzino del Milan non ha partecipato all’ultimo allenamento prima della partenza per la Francia, in vista della gara valida per la terza giornata del girone di Europa League del Milan. Non si hanno ancora notizie ufficiali sull’entità dell’infortunio del giocatore, che dovrebbe però aver accusato un risentimento muscolare che lo ha invitato a fermarsi precauzionalmente. Salterà quindi di certo la partita col Lille, ma potrebbe tornare disponibile già a partire dalla gara di domenica sera contro il Verona a San Siro.

Pronto per sostituirlo Diogo Dalot: il terzino portoghese, arrivato in prestito secco dal Manchester United, ha già giocato una buona partita contro lo Sparta Praga, fornendo anche un assist a Leao, ed è subentrato proprio a Calabria nella partita contro l’Udinese di domenica scorsa. Di certo un’opportunità per il giocatore per scalare le gerarchie in una formazione, quella del Milan, che sta comunque facendo bene in tutte le competizioni.