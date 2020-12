Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 3 al 9 dicembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutti i giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 3 al 9 dicembre 2020. Quali buoni consigli elargirà il famoso astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny durante la settimana le stelle ti incoraggeranno come non mai a essere te stesso, a non lasciarti condizionare dagli altri. Vivi gli eventi, reagisci alle situazione in maniera sincera e genuina, senza temere il giudizio altrui.

Toro

Nei prossimi giorni avrai molte opportunità di vivere delle esperienze magnifiche, che ti lasceranno una certa magia. Le stelle ti faranno vivere scoperte, momenti di gioia ed emozioni autentiche e positive.

Gemelli

Il 2021 sarà un anno molto stimolante. Dovresti impegnarti per contattare e proteggere la parte più selvaggia dell’esistenza, partendo dalla natura fino ad arrivare al tuo io interiore più selvaggio e a quello di chi ti sta vicino.

Cancro

Nelle prossime settimane dovresti concentrarti sul perdono. Sia il perdono da parte tua, sia quello da parte di altre persone. C’è qualcuno a cui vorresti chiedere scusa? Oppure hai in mente una persona che potresti perdonare? Compiere queste azioni ti darà enormi benefici!

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana saprai essere efficiente, estremamente focalizzato, calmo e lucido. Oltretutto, sarai felice come non mai di essere vivo. La tua giornata durerà 48 ore!

Vergine

La settimana prossima dovrai rimboccarti le maniche, impegnarti a fare qualcosa che inizialmente sarà molto noiosa. Una volta portata a termine, ti riempirà di gioia e soddisfazione.

Bilancia

Sbagliare è umano e molto spesso aiuta a crescere. Nei prossimi giorni dovresti cercare di distinguere gli sbagli giusti, quelli costruttivi dagli sbagli inutili, che non portano a niente di buono. Così facendo, potrai realizzare soltanto i cambiamenti di cui hai bisogno.

Scorpione

La prossima settimana sarà molto stimolante. Con il giusto sforzo imparerai a essere felice e appagato di ciò che hai, senza desiderare sempre qualcos’altro. Riuscirai ad apprezzare cose, persone e luoghi, senza sentire il bisogno di essere altrove, di frequentare altra gente o fare cose diverse.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana dovrai tenere a mente la seguente frase della studiosa Laurel Thatcher Ulrich: “Le donne ben educate raramente fanno la storia”. Questa citazione ti dovrà spronare a perderti volentieri nel caos creativo, nella confusione che genera le idee migliori.

Capricorno

Nei prossimi giorni potresti vivere alcuni momenti ricchi di emozioni contrastanti, intense, talvolta perfino sconvolgenti. Non rifiutarle! Accoglile, senza giudizio, perché potrebbero insegnarti nuove segreti sul tuo io più autentico e sulla tua vita.

Acquario

D’ora in avanti impegnati a preoccuparti di risolvere solo i problemi reali, concreti che ti si presentano lungo la strada. Concentrati solo sui pensieri e le emozioni che ti saranno utili. Se qualcuno ti ferirà, ti farà del male, prova a reagire in maniera costruttiva, sforzandoti di non aumentare il male, la rabbia e la negatività.

Pesci

Nelle prossime settimane dovrai cercare di avere più fiducia e sicurezza in te stesso. Non cedere all sconforto! Stai raggiungendo l’apice della tua forza, delle tue capacità, dei tuoi talenti. Punta su te stesso!