Atto di donazione dal notaio: quanto può costare?

Molto spesso la donazione viene preferita alla vendita vera e propria tra venditore ed acquirente, sopratutto quando si evitare eccessive complicazioni burocratiche: in sostanza si tratta di un accordo legale che cede una proprietà mobile o immobile a titolo gratuito delegando ogni obbligo riguardo la sopracitata proprietà verso il nuovo proprietario.

L’operazione va formalizzata con la presenza di due testimoni da un notaio, e l’aspetto economico va tenuto in considerazione a causa di diverse variabili.

I costi

La aliquota, ossia la “tariffa” che spetta al notaio incaricato cambia in modo sensibile:

Se infatti la donazione avviene tra coniugi o parenti in linea retta, si applica l’aliquota del 4 per cento sulla parte di valore della casa che supera la franchigia di 1 milione di euro.

Invece, se la donazione avviene tra fratelli e sorelle, l’aliquota sale al 6 per cento, mentre la franchigia scende a 100 mila euro.

Ancora, se la donazione interviene tra cugini, tra un coniuge e i genitori, o i fratelli o i nipoti dell’altro coniuge (parenti entro il IV°grado), si applica l’aliquota del 6 per cento, ma senza alcuna franchigia. Infine, se la donazione avviene tra soggetti diversi da quelli finora precisati, l’aliquota sale all’8 per cento, senza franchigia.

Eccezione è rappresentata dalla donazione in favore di un soggetto affetto da handicap grave: in questo caso la donazione non è soggetta a imposte, qualunque sia il rapporto di parentela, fino alla soglia di 1,5 milioni di euro.

E’ anche possibile effettuare la donazione senza notaio, qualora il bene non sia rappresentato da un immobile, e qualora il bene in questione sia considerabile di modesto valore.