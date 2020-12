Dayane Mello: accusata di essere incostante da Alfonso Signorini

Dayane Mello è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Dayane è un’altalena, un giorno va su, un giorno da su. Di certo è come se fosse un elefante in casa, crea scompiglio, crea discussione, trama contro tutti e a volte dopo si mostra al pubblico come vittima.

Dayane Mello stasera in prima serata è stata accusata di essere incostante da Alfonso Signorini, la modella si è giustificata dicendo che quella è la vera sé stessa, che lei nella vita è così come si mostra.

All’interno della Casa Dayane ha legato in modo particolare solo con Adua Del Vesco, che in molti accusano di essere semplicemente una fedele soldatessa di Dayane.

Soprattutto Stefania Orlando ed Andrea Zelletta in questa settimana hanno evidenziato tutte le criticità della coppia e di Dayane, definendo quest’ultima come una finta vittima.

Forti ruggini anche con Selvaggia Roma a causa di uno scherzo fatto nel cuore della notte a Pierpaolo che dorme nella stessa stanza di Dayane. Quest’ultima ha fortemente accusato tutti per questo scherzo, mostrandosi molto aggressiva. Dayane si è mostrata molto dure nei confronti della Roma, dicendole più volte che non le interessava nulla di lei. Le due ancora non hanno chiarito.