Messa del giorno, 16 Dicembre: Letture, Salmo e Vangelo

Prima Lettura Is 45, 6-8. 18. 21-26Dal libro del profeta Isaia.

«Io sono il Signore, non ce n’è altri.

Io formo la luce e creo le tenebre,

faccio il bene e provoco la sciagura;

io, il Signore, compio tutto questo.

Stillate, cieli, dall’alto

e le nubi facciano piovere la giustizia;

si apra la terra e produca la salvezza

e germogli insieme la giustizia.

Io, il Signore, ho creato tutto questo».

Poiché così dice il Signore,

che ha creato i cieli,

egli, il Dio che ha plasmato

e fatto la terra e l’ha resa stabile,

non l’ha creata vuota,

ma l’ha plasmata perché fosse abitata:

«Io sono il Signore, non ce n’è altri.

Non sono forse io, il Signore?

Fuori di me non c’è altro dio;

un dio giusto e salvatore

non c’è all’infuori di me.

Volgetevi a me e sarete salvi,

voi tutti confini della terra,

perché io sono Dio, non ce n’è altri.

Lo giuro su me stesso,

dalla mia bocca esce la giustizia,

una parola che non torna indietro:

davanti a me si piegherà ogni ginocchio,

per me giurerà ogni lingua».

Si dirà: «Solo nel Signore

si trovano giustizia e potenza!».

Verso di lui verranno, coperti di vergogna,

quanti ardevano d’ira contro di lui.

Dal Signore otterrà giustizia e gloria

tutta la stirpe d’Israele. C: Parola di Dio.

A: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale Sal.84 RIT: Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:

egli annuncia la pace.

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,

perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità s’incontreranno,

giustizia e pace si baceranno.

Verità germoglierà dalla terra

e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene

e la nostra terra darà il suo frutto;

giustizia camminerà davanti a lui:

i suoi passi tracceranno il cammino.

Vangelo Lc 7, 19-23

Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».

Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”».

In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». C: Parola del Signore.

A: Lode a Te o Cristo.

Preghiera dei Fedeli

Con l’animo pieno di confidenza nella bontà e nella misericordia del Signore, rivolgiamo a lui la nostra preghiera e diciamo: Tu sei la nostra speranza, Signore. Signore, il mondo ha un profondo bisogno di certezza e di speranza: fa’ che la Chiesa lo, aiuti a riconoscere in te il solo Signore che dà risposta alle sue attese. Preghiamo: Signore, la nostra umanità cerca la pace senza trovarla: manda dall’alto la tua pace e gli uomini diventino operatori di giustizia. Preghiamo: Signore, nella nostra società ci sono ancora moltitudini di malati, di ciechi, di lebbrosi: fa’ che il nostro cuore non resti insensibile davanti a tanta sofferenza e il nostro amore faccia fiorire oggi i miracoli, un tempo operati da Gesù. Preghiamo: Signore, le tue vie ci rimangono spesso misteriose: donaci di fidarci di te e di credere appassionatamente al tuo amore di Padre. Preghiamo: Signore, anche oggi ci doni il pane quotidiano, il cibo per il corpo e l’eucaristia per lo spirito: fa’ che li riceviamo con animo colmo di gratitudine. Preghiamo: Signore, tu hai creato la terra perché fosse abitata, ma non a tutti viene riconosciuto il diritto di averne un pezzo…

Signore, tu non ti dimentichi di coloro che la natura non ha dotato delle normali capacità fisiche o psichiche… Padre santo, che in Gesù ci hai accolti come tuoi figli, ascolta le invocazioni che i nostri cuori ti rivolgono e donaci di costruire la nostra vita sulla salda roccia della tua Parola. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio E’ veramente giusto rendere grazie a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre.

Dall’antico avversario venne la rovina, dal grembo verginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace.

La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria.

In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita nuova.

Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro salvatore.

E noi, nell’attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l’inno della tua lode: