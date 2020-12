Vangelo del giorno 17 Dicembre 2020: Commento e Letture

Vangelo del giorno

Giovedì 17 dicembre 2020

Gn 49, 2.8–10; Sal 71

Vangelo secondo Matteo (1, 1–17)

VANGELO

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.

Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli,

Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram,

Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn,

Salmòn generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse,

Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa,

Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf,

Asàf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia,

Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia,

Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia,

Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.

Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle,

Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor,

Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd,

Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe,

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.

La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici.

COMMENTO

Il Figlio di Dio è un uomo e come tale ha la sua storia. L’incarnazione passa attraverso una genealogia importante, ma d’altra parte nelle storie di uomini e donne comuni, persone come noi alle prese con la vita e con il peccato. Cristo non nasce semplicemente da una vergine senza colpa e non cresce soltanto nella famiglia di un uomo giusto; egli accoglie in sé le vicende di alcuni predecessori che prima di lui si sono confrontati con l’esistenza, con le fatiche e le sfide che essa comporta. Se da un lato infatti è la discendenza di Abramo a definire la sua stirpe, dall’altra non mancano in essa prostitute, peccatori, personaggi che hanno sbagliato e si sono poi redenti. Se vi è un aspetto che questo passo introduce è che Dio non sceglie di incarnarsi in uno spirito eletto lontano dalla vita vera, ma nelle vicende di chi vive la condizione umana in tutti i suoi aspetti. Certo, Cristo sarà simile a noi in tutto fuorché nel peccato, ma quel che conta nella nostra riflessione è che non nasce in un contesto d’assenza di errore. Anzi, è proprio assumendo su di sé gli sbagli dell’umanità intera che testimonia la misericordia del Padre. È dunque un manifesto della grandezza di Dio vedere quale piccolezza Egli sceglie di benedire. In questa grande narrazione di eventi ci siamo dunque anche noi, perché noi siamo gli interlocutori di questo storia di salvezza.