Ricetta barchetti di indivia: ingredienti, preparazione e consigli

Questo pomeriggio vi proponiamo un finger food molto semplice e veloce, ma allo stesso tempo anche molto gustoso, perfetto da preparare per un aperitivo o anche come antipasto, andremo a vedere come di preparano le barchette di indivia. Noi oggi andremo ad utilizzare sia dei formaggi che dei salumi per farcire le nostre barchette, ma se siete vegetariani potete anche evitare i salumi e utilizzare solo i formaggi, o magari delle verdurine o sott’olio o grigliate, verranno buonissime lo stesso. Le foglie di indivia belga sono molto croccanti e hanno una forma molto simile a delle barchette, si prestano bene ad essere farcite.

Barchette di indivia – Ingredienti

Ingredienti per 12 barchette:

Indivia belga 12 foglie

Caprino 180 g

Erba cipollina 10 g

Robiola 180 g

Speck 30 g

Gorgonzola 180 g

Gherigli di noci in granella 30 g

Barchette di indivia – Preparazione

Per preparare le barchette di indivia iniziate dalla pulizia di quest’ultima. Sciacquate le foglie ed asciugatele bene con un panno pulito. Poi eliminate la parte del torsolo dell’indivia.

Sfogliatela delicatamente per ricavare 12 foglie facendo attenzione a non romperle. Tenetele da parte. Proseguite sminuzzando finemente l’erba cipollina.

Poi tagliate la cotenna dello speck, quindi a listarelle molto sottili e da essere ricavatene dei dadini. Quindi preparate i vari ripieni con i formaggi, versate la robiola ed il caprino e sgranate i formaggi con una forchetta.

Nella ciotolina con caprino aggiungete l’erba cipollina ed uniformatela con una forchetta. Trasferite quindi la crema in una sac-à-poche con bocchetta a stella e tenetela da parte.

Nell’altra ciotolina con robiola aggiungete lo speck, avendo cura di tenere alcuni dadini di speck da parte per decorare alla fine. Uniformatelo alla robiola e trasferitelo in una seconda sac-à-poche munita di bocchetta a stella che terrete da parte. Procedete con la preparazione della terza crema: in un mixer frullate il gorgonzola.

Quando avrete ottenuto una crema omogenea, trasferitela in una ciotolina ed unitevi i gherigli delle noci tritate. Tenete un po’ di noci da parte per la decorazione finale. Uniformate con una spatola gli ingredienti e trasferite anche questa crema in una sac-à-poche con bocchetta a stella.

A questo punto le creme sono pronte e potete procedere con la farcitura delle foglie di indivia. Prendete una foglia di indivia e la prima sac-à-poche con la crema di caprino ed erba cipollina. Riempite l’incavo della foglia.

Decorate con un cucchiaino di erba cipollina ciascuna foglia. Procedete riempiendo altre 3 foglie con la crema di caprino ed erba cipollina, decorando con il trito di erba cipollina, poi altre 4 con robiola e speck, adagiando alcuni dadini di speck, e poi altre 4 con la crema di gorgonzola e noci, decorando con le noci tritate. Le vostre barchette di indivia sono pronte per essere gustate.

Barchette di indivia – Consigli utili

Potete conservare le barchette di indivia e formaggi per 1 giorno al massimo in frigorifero, riposte in un contenitore chiuso ermeticamente. Per il ripieno date libero sfogo alla vostra fantasia. Potete sostituire il pecorino con la robiola o il Philadelphia ed utilizzare anche ripieni differenti da quelli che vi abbiamo proposto noi. Per arricchire i formaggi utilizzate ciò che più vi piace come ad esempio salmone affumicato e chicchi di melograno.