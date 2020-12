Lucrezia Lando e Marco De Angelis pensano al matrimonio? “Già conviviamo”

Lucrezia Lando e Marco De Angelis continuano a regalare una sorpresa dietro l’altra ai fan. La coppia di ballerini di Ballando con le Stelle 2020 ha rivelato la propria unione solo poche settimane fa e già si parla di fiori d’arancio in vista.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis starebbero già pensando al matrimonio, secondo alcuni rumors. I due artisti potrebbero scegliere di fare il passo decisivo entro breve e nel frattempo si sono già concessi la convivenza.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis presto sposi?

Chiuse le porte di Ballando con le Stelle 2020, Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno deciso di non mantenere più il segreto sul loro amore. I sospetti erano iniziati già mentre la competizione era ancora in corso, per via dell’intossicazione alimentare che ha colpito entrambi. Sia Lucrezia che Marco infatti hanno dovuto lasciare da soli i loro allievi, proprio ad un passo dall’ultimo step. Finiti sotto ai riflettori per il loro amore, i due ballerini si sono raccontati in una lunga intervista al settimanale Gente. “Il nostro amore cresce talmente veloce che siamo già andati a convivere”, si sono limitati a sottolineare.

Per onore di cronaca, Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno voluto smentire il fatto che sia stato il talent a farli incontrare. “Siamo legati dall’estate”, ha detto lei, “di Marco amo il suo non essere scontato, il sapermi far ridere. Lui dice che ad averlo colpito è stata la mia classe”. Ora che ci avviciniamo sempre di più alle feste, i due ballerini sognano in grande questo momento tutto speciale. “Ci avviciniamo alle prime feste insieme”, hanno detto, “che immaginiamo romantiche e ricche di atmosfera”. Gli ammiratori intanto continuano a tenersi aggiornati sulla coppia: sono poche le occasioni di vederli insieme, ma sono già entrati nel cuore degli italiani.