Alessandro Gassmann: età, altezza, moglie, figlio – Tutto su di lui

Alessandro Gassmann è un grandissimo attore italiano, figlio d’arte ed è uno dei volti più noti del cinema italiano.

Alessandro Gassmann è nato a Roma il 24 febbraio 1965, ha ad oggi 55 anni ed ha avuto un inizio di carriera non facile essendo figlio di un grandissimo del cinema italiano come Vittorio Gassmann. Alessandro ha per anni portato sulle spalle l’etichetta di figlio di, ma alla fine è riuscito a mostrare le sue doti e le sue capacità.

La sua infanzia non è stata semplice, perché quando aveva solo 3 anni i genitori si sono separati e quindi ha vissuto dividendosi tra i due. L’attore ha dichiarato di aver sofferto molto a causa di questa situazione.

L’attore romano è alto ben 192 centimetri e pesa ben 82 chilogrammi.

L’attore ha detto più volte di non aver mai avuto alcuna intenzione di diventare un attore nella vita, ma, forse a causa della situazione familiare, non era un ragazzo con i piedi ben piantati a terra. Alessandro non amava la scuola, ma piuttosto preferiva di gran lunga la bella vita tra uscite, discoteche ed amici. Così all’età di diciassette anni il padre gli fa fare l’esordio sul set cinematografico, ed alla fine non lo ha più abbandonato.

VITA PRIVATA

Alessandro Gassmann è sposato con Sabrina Knaflitz, tra i due un vero e proprio colpo di fulmine. Si mettono insieme nel 1993 e nel 1998 danno alla luce il loro primo figlio Leo.