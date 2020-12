Armando Incarnato incantato dalle parole | Cavaliere confuso a Uomini e Donne

Nelle ultime ore, Armando Incarnato ha condiviso un post davvero misterioso sul suo profilo Instagram che ha messo in allarme i follower. Cosa sta succedendo in questi giorni al cavaliere campano, il quale appare estremamente confuso su cosa fare a Uomini e Donne? Forse Armando Incarnato è rimasto incantato dalle parole di qualcuno?

Ma chi potrebbe aver confuso e ammaliato il cavaliere a tal punto? E’ molto difficile fare delle ipotesi, ma una cosa è certa, Armando è apparso davvero confuso. E il contenuto del suo ultimo messaggio condiviso sui social è sembrato quasi misterioso. “Per occhi che sanno mentire e parole che sanno incantare l’unica cosa che puoi fare è andare!”

Armando Incarnato incantato a Uomini e Donne

Forse Armando Incarnato è rimasto talmente incantato dagli occhi e dalle parole di qualcuno da prendere decisioni drastiche per il suo futuro? Le parole condivise dal cavaliere lasciano trasparire una certa confusione, perciò in molti si domandano che piani abbia davvero Armando Incarnato a Uomini e Donne.

Nella puntate in onda in questi giorni su Canale 5, Armando sta frequentando contemporaneamente Lucrezia e Brunilde. Con Lucrezia, da quando la dama è tornata a Uomini e Donne, sembrano esserci diverse incomprensioni. Al cavaliere non piace il comportamento di Lucrezia e spesso non ne capisce i sentimenti. In particolare, Armando sembra rimproverare sempre più spesso a Lucrezia la sua incapacità di prendere posizione.

Con Brunilde invece, nonostante sembrava che tutto fosse finito, le cose sono migliorate. I due sono usciti insieme e hanno trascorso del tempo in spensieratezza, ridendo insieme e senza scontrarsi, per la prima volta dopo tanto tempo. Ma Armando sarà davvero pronto a scegliere una tra queste due dame? O forse arriverà qualcun altro a far battere il cuore del cavaliere campano? Armando potrebbe davvero lasciare a breve lo studio di Uomini e Donne?