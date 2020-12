Boateng e Melissa Satta divorziano | L’annuncio sul loro profilo Instagram

Nella giornata di oggi abbiamo appreso una triste notizia: Boateng e Melissa Satta divorziano dopo un lungo periodo di separazione. Si conoscono da nove anni e solo quattro anni fa arrivò l’annuncio del loro matrimonio avvenuto nell’isola Sarda. Un bambino di sei anni di nome Maddox che tiene i due legati nonostante gli ostacoli della vita, l’amore che l’ha trasformati in genitori, presenti anche in questo momento di rottura definitiva.

Il post che comprende la famiglia insieme e sorridenti ha una didascalia che non lascia dubbi. Questo lo possiamo trovare nei profili Instagram di entrambi, propensi a mantenere un rapporto di amicizia e sincerità, senza rancore per riuscire a decidere insieme le questioni che riguardano loro figlio. Anche un anno fa la loro relazione ha vacillato, ma dopo pochi mesi sembrava che le cose fossero tornate a posto, con un ritorno di fiamma.

Boateng e Melissa Satta divorziano

La prima crisi della coppia è avvenuta a Gennaio del 2019, mantenendo sempre un bel rapporto soprattutto per Maddox. I due si sono però ritrovati nell’estate dello stesso anno. La scintilla sarebbe scoccata di nuovo forse per il legame stretto che li ha sempre coinvolti, ma questa volta sembrerebbe essere una cosa definitiva. Così tanto che la crisi ha portato al divorzio, annunciato anche per evitare inopportuni gossip che da qualche tempo stavano circolando.

Sul profilo di Melissa e di Boateng è stata pubblicata la stessa foto con la stessa didascalia, dove però non è possibile commentare ma solo mettere like. Sono ritratti tutti insieme mentre sorridono e queste sono le parole espresse:” Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello…Maddox”. Probabilmente anche il periodo di quarantena forzata non ha giovato alla coppia, proprio com’è accaduto con altre relazioni. Sicuramente però, saranno molto presenti nella vita del loro figlio, cercando di mantenere un legame di fiducia e sincerità.