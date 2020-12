Cambio di programmazione per il GF Vip | Nessuna puntata nelle Feste

In questo periodo natalizio, che forse di natalizio ha veramente poco c’è stato un cambio di programmazione per la messa in onda del GF Vip. Da quanto sembra le puntate del venerdì non saranno registrate le prossime settimane, quindi non goderemo della compagnia dei gieffini né il 25 né l’1. Il reality di Alfonso Signorini sta riscuotendo un enorme successo, gli ascolti sembrano crescere sempre di più grazie anche all’ingresso dei nuovi concorrenti.

Lo share sembra essere così alto che i produttori hanno deciso di continuare il gioco fino a metà Febbraio 2021. Solo dopo si darà spazio alla bellissima Ilary Blasi nella conduzione dell’Isola Dei Famosi nel palinsesto Mediaset. Questo cambio è stato annunciato da sito Blasting news, che se così sarà, avrà anticipato di poco la pagina ufficiale del Grande Fratello nell’annunciare la notizia. Ma vediamo nel dettaglio il motivo di questa decisione e come sembra essere organizzato il tutto.

Cambio di programmazione per il GF Vip

Il Grande Fratello Vip, come tutti ben sappiamo, ha due appuntamenti settimanali quali il Lunedì e il Venerdì, ed entrambi sono molto seguiti fino ad arrivare a degli ascolti molto alti. Ma a questo punto, con l’inizio del periodo natalizio sembra esserci in corso un cambiamento nella programmazione dell’appuntamento che precede il weekend. Per il Venerdì 25 Dicembre, il palinsesto Mediaset ha deciso di farci vedere un bel film in tema con il grandissimo Massimo Boldi “Un Natale da chef”. Mentre per la serata del primo di Gennaio 2021 non è decisa una nuova registrazione del programma.

A questo punto non sappiamo cosa ci passeranno in televisione, l’unica cosa che è sicura è la notte di Capodanno. In questa occasione saremo in compagnia dei gieffini, i quali saranno protagonisti di una serata speciale già in programma per festeggiare l’anno nuovo. Nel frattempo aspettiamo che la cosa sia confermata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, così da avere la certezza che il programma salterà due serate del Venerdì.