Leo Gassmann: tutto sul figlio di Alessandro Gassmann – FOTO

Leo Gassmann è un giovane talento che si sta imponendo nel mondo della musica.

Il giovane Leo Gassmann non poteva che essere un giovane di talento, figlio d’arte, il padre Alessandro è uno dei volti più noti del cinema italiano. La madre è anche lei un’attrice molto nota. Inoltre Leo è il nipote del grandissimo Vittorio Gassmann, al quale somiglia veramente tantissimo.

Leo è nato il 22 Novembre 1998, ed è alto 1 metro ed 80 centimetri. Ha partecipato ad X Factor 12 e si è presentato così: “Sono cresciuto in una famiglia di persone felici mi hanno mostrato i lati belli della vita. Quindi io mi reputo una persona molto fortunata. Ma è come se avessi un eco dentro che deve uscire per sfogarmi, per alleggerirmi. Voglio dimostrare a me stesso di potere capire la mia strada, e crearmi un qualcosa di mio”.

Nel 2020 Leo Gassmann a Sanremo Giovani 2020 si è presentato in punta di piedi con il brano “Vai bene così” aggiudicandosi un posto sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020. «Non ci credo neanche io, sono troppo felice e vi voglio bene tutti», ha fatto tramite Instagram. Ha vinto lui.

