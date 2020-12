Orietta Berti racconta durante un’intervista il dramma dal Covid-19, sottolineando la sua condizione ma soprattutto le condizioni importanti di suo marito. Entrambi infatti, continuano ad essere positivi al virus da circa un mese. La famosa cantante in questi ultimi giorni è stata nominata tra i big che parteciperanno alla nuova edizione del Festiva di Sanremo firmato 2021.

Lei insieme a suo marito Osvaldo Paterlini sono positivi al Covid-19 ormai dal 20 Novembre e raggiunta dal giornale Libero, ha voluto raccontare l’esperienza orribile che sta vivendo. Quali sono le sue parole ma soprattutto le loro condizioni di salute?

Orietta Berti e il dramma del Covid-19

La famosissima cantante ha così raccontato l’esperienza che sta vivendo insieme a suo marito con cui è sposata da ormai ben 53 anni. Il giornale Libero infatti, ha voluto raggiungere Orietta Berti per capire e per informarsi delle sue condizioni di salute che ormai da circa un mese continua a combattere contro il Coronavirus. Orietta Berti spiega che: “Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare. Osvaldo era messo peggio: meno male non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni. La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Ha male a tutto. Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani, dopo provo con quelli verdi con le erbette”.

La cantante ha continuato spiegando principalmente la sua condizione di salute. Lei a differenza di suo marito Osvaldo sembra stare meglio: “Ne faccio uno a gennaio almeno sono sicura che sia negativo, tanto sto in casa. l primo a prenderlo è stato il mio manager, ci eravamo visti a Roma, anche mio figlio Otis l’ha avuto, la moglie e il bimbo no invece”.