Oroscopo Vergine 2021 – Servirà coraggio per cambiare

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo 2021 dedicato alla Vergine. Sarà un anno nel complesso molto positivo. Se il 2020 ti ha visto protagonista indiscusso, nonostante le evidenti difficoltà, il prossimo anno saprà regalarti ugualmente molte soddisfazioni personali. Non solo non perderai ciò che hai già ottenuto. Sarai in grado di sfruttare a tuo vantaggio le situazioni costruite nei mesi scorsi per ottenere ulteriori benefici.

Oroscopo 2021: Amore

Secondo l’oroscopo 2021 cara Vergine potrai lanciarti già a partire dal mese di gennaio! Un ottimo Marte regalerà fascino e personalità ai single. Le opportunità di fare incontri interessanti non mancheranno! Le coppie dovranno riflettere con molta attenzione, prima di prendere una decisione importante.

Oroscopo 2021: Lavoro

Urano in buon aspetto ti offrirà novità importanti sul fronte lavorativo. Molti nati in Vergine, assaliti da un improvviso coraggio, potrebbero perfino decidere, di punto in bianco, di mollare un lavoro sicuro per trasferirsi altrove, cominciare un nuovo percorso.

Oroscopo 2021: Fortuna

Come indica l’oroscopo 2021 hai perso i favori di Giove. Questo comporterà maggiore impegno per raggiungere i tuoi traguardi. Non sarà uno di quegli anni in cui la fortuna ti pioverà addosso, ma avrai il supporto di pianeti notevoli per farcela!

