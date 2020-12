Beatrice Buonocore furiosa fuori Uomini e Donne: “Vergogna!”

Beatrice Buonocore si mostra furiosa contro alcuni utenti Instagram per le parole nei suoi confronti sotto la sua ultima foto. La corteggiatrice di Uomini e Donne infatti, sembra aver deciso durante la giornata di ieri di rispondere alle dure critiche emerse verso di lei e verso il suo comportamento all’interno del trono classico del programma. Nelle ultime settimane infatti, Beatrice ha confessato in un’esterna di essersi innamorata di Davide Donadei, lasciato i telespettatori ma anche lo stesso tronista senza parole.

Una confessione del tutto inaspettata da parte di Beatrice che ha cambiato ancora una volta le carte in tavola all’interno del percorso di Davide. Così, durante la giornata di ieri la stessa corteggiatrice, sembra aver decido di lanciare una piccola frecciatina nei confronti del tronista sotto al suo ultimo post Instagram. La reazione di alcuni follower però, non è affatto stata positiva e Beatrice ha deciso di rispondere in modo duro e diretto. Cosa è realmente successo?

Beatrice Buonocore furiosa fuori da Uomini e Donne

La corteggiatrice di Uomini e Donne dopo l’ultima registrazione avvenuta lo scorso sabato, ha deciso di tornare a Forlì dalla sua famiglia. Beatrice infatti, è ritornata a casa pronta a passare le feste natalizie insieme ai suoi parenti e gli amici più stretti. Nelle sue storie Instagram ha così mostrato la normalità fuori dallo studio di Uomini e Donne, sottolineando quanto lei stessa sia capace di star bene con poco e circondata dalle persone che ama e che l’amano.

Proprio per questo, grazie a una sua foto su Instagram, Beatrice è sembrata voler lanciare un messaggio diretto a Davide Donadei. All’interno della foto infatti, ha scritto: “Dovremmo essere spontanei come bambini che quando vogliono una carezza ti prendono la mano e se la mettono sul viso”.

Parole che non sono affatto passate in secondo piano e che hanno spinto alcuni utenti Instagram ha commentare in modo negativo. Uno in particolare ha esordito affermando: “Sei rimasta ancora una bambina infantile ed immatura”.

Così Beatrice Buonocore si è mostrata furiosa e di tutta risposta ha inveito con: “Senti vai ad insultare da qualche altra parte! Non sotto una foto con un bambino! Vergogna!”