Frasi Natale 2020 – Tutte le migliori su Covid, Bambini, Papa Francesco e Amore

Frasi Natale 2020 – L’attenzione è altissima e tutti ci state chiedendo di pubblicare l’elenco delle migliori frasi per gli auguri di Natale. Sicuramente non è facile la scelta soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo e proprio per questo motivo quest’anno abbiamo deciso di pubblicare un vero e proprio kit delle frasi. In questa maniera infatti potrete scegliere tra diverse tipologie così da soddisfare tutte le vostre esigenze.

Le frasi di Natale ogni anno vengono inviate tra il 23 ed il 25 Dicembre e la maggior parte delle persone utilizza Whatsapp ma anche Telegram e Facebook sono in classifica tra le app più utilizzate per fare gli auguri di Natale.

Oltre alle frasi vengono utilizzati tantissimo anche i video di auguri e per questo motivo vi mettiamo qui di seguito appunto un video da poter utilizzare liberamente con i vostri amici, parenti o colleghi di lavoro.

Ma adesso torniamo a parlare di frasi di Natale 2020 e vediamo di iniziare la nostra lunga immersione all’interno di questo argomento che è molto caldo in queste ore.

Frasi Natale 2020 – Bambini

Che la magia del Natale sia sempre nel tuo cuore. Buon Natale!

Non lasciarti dire che sei troppo giovane per realizzare grandi cose. Anche un bambino nato in una stalla può cambiare il mondo. Buon Natale!

Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di un Buon Natale!

Fuori farà anche freddo, ma il tuo sorriso mi scalda il cuore. Buon Natale angioletto mio!

A Natale siamo tutti più buoni, ma con te non ce n’è bisogno: sei già dolce di tuo. Tanti auguri!

Frasi Natale 2020 – Papa Francesco

Non lasciamoci “portare avanti” dal consumismo: “devo comprare i regali, devo fare questo e quello…”. Quella frenesia di fare tante cose… l’importante è Gesù. il consumismo, fratelli e sorelle, ci ha sequestrato il Natale.

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace.

Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e per la guerra.

Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”.

Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto.

Frasi Natale 2020 – Amore

E’ Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori.

A Natale l’amore può trionfare, apri il tuo cuore e lascialo andare. Buon Natale e non smettere mai di sognare

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale.

Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile.

Se quest’anno nessuno ha intenzione di mandarmi dei regali per Natale, non vi preoccupate. Ditemi solo dove abitate e io verrò a prenderli da solo.

Frasi Natale 2020 – Covid