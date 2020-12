Isola dei Famosi 2021: nuovi concorrenti da UeD?

Isola dei Famosi 2021 ci regala delle nuove perle, anche se sul reality grave ancora un enorme mistero. Pochi giorni fa abbiamo avuto la conferma che Ilary Blasi sarà alla guida del programma, ma non abbiamo la certezza che lo show decollerà davvero.

A causa dell’emergenza sanitaria, potrebbe infatti non prendere mai il volo. Per il momento però spuntano alcuni nomi che potrebbero far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2021 e che provengono tutti dall’universo UeD (Uomini e Donne). Di chi si tratta?

Isola dei Famosi 2021, chi ci sarà? I rumors

Isola dei Famosi 2021 potrebbe riservarci presto delle sorprese. Mentre siamo in attesa di scoprire il futuro del reality, spuntano già i primi nomi che potremmo vedere nel reality sentimentale. Secondo Nuovo Tv infatti avremo modo di vedere diversi ex volti di Uomini e Donne fra i concorrenti. Non si tratta di una novità, soprattutto se si pensa ad alcuni di loro. Per esempio? Giorgio Manetti, conosciuto come Il Gabbiano, ed ex fidanzato storico di Gemma Galgani. Oppure di Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger e persino di Sossio Aruta. Quest’ultimo tra l’altro ha già partecipato al programma e proprio con la donna con cui potrebbe mettere in discussione tutto.

Fra i papabili, nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 potremmo ritrovare addirittura Angela Nasti, Giovanna Abate, Andrea Cerioli, Lorenzo Riccardi e Nicola Vivarelli. Quest’ultimo, conosciuto anche con il nomignolo di Sirius, ha in comune con Manetti proprio l’amore (trapassato) per la Galgani. In ballo tuttavia ci sarebbero anche dei nomi di veri vip, come Eleonora Giorgi e Asia Argento o Mariagiovanna Elmi e di altri abitudinari dei salotti rosa come Biagio D’Anelli. Per non parlare della possibilità che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia possano decidere di mettere alla prova la loro love story.