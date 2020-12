Le donne più sognatrici dello zodiaco: ecco quali sono

E’ innegabile che non tutti siamo predisposti ad affrontare la vita nella maniera razionale e concreta, insomma come la società sembra quasi obbligarci ad abbandonare ogni velleità “sognatrice”, anche se una parte piuttosto consistente della popolazione è definibile a tutti gli effetti secondo questo appellativo, che viene anche percepito come sintomo di ingenuità, anche se in realtà non è propriamente così. Ecco quali sono le donne sognatrici dello zodiaco.

Pesci

In quasi tutte le occasioni, la donna Pesci non è a suo agio nei contesti concreti, e focalizzati sul materialismo e sulla “brutalità”: da il meglio di se quando si tratta c’è bisogno di mettere in mostra il proprio lato sensibile e sono soliti struggersi in lunghi momenti totalmente distaccati dalla realtà.

Cancro

La donna Cancro vive nella maggior parte dei casi una condizione di precario equilibrio tra la voglia di apparire forte a quella legata alla sua indole più intrinseca che invece vorrebbe vivere in un mondo decisamente meno faticoso, superficiale e brusco.

Gemelli

Non sempre è ben evidente il lato sensibile e sognatore dei Gemelli ma in realtà essendo profondamente empatico, in realtà anche lui vive in una sorta di “combutta” tra la razionalità e l’aspetto più legato ai sentimenti.

Ariete

Al netto di qualche atteggiamento impulsivo, impetuoso, l’Ariete è fondamentalmente un segno che vede del buono anche dove in realtà non c’è, e tra le sue priorità principali c’è il bene comune, sia quello relativo ai propri cari che in senso generico, verso gli altri.