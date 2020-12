Marina Confalone: età, carriera, chi è – Tutto su di lei

Marina Confalone è una delle attrici di teatro italiane più apprezzate dal pubblico. Donna di grandissimo talento e di un’interpretazione mostruosa dei personaggi.

Marina Confalone nasce a Napoli nel 1951, ha quindi 69 anni ed è cresciuta artisticamente nella compagnia teatrale del grande Edoardo De Filippo. È proprio il grandissimo Edoardo, il primo, a vedere un grandissimo talento recitativo nella donna.

Il primo grande successo arriva nella commedia Le Voci Dentro, dove interpreta Maria, cameriera della famiglia Cimmaruta. Ma non solo teatro: la Confalone ha un’altra grande passione, il cinema.

L’attrice in una recente intervista ha dichiarato: “Appartenendo ad una famiglia di alta estrazione ed essendo molto estroversa, mio padre, forse confuso dall’immaginario americano alla Leslie Caron, mi volle mandare a tutti i costi ad una scuola di recitazione. Il primo giorno mi divertii tantissimo, facevamo delle improvvisazioni. Ho scoperto quasi allora la mia risata e così, a 17 anni, ho capito che avrei dovuto fare la attrice”.

Il grande successo arriva per lei negli anni Settanta. La Confalone recita ne Il Marchese del Grillo, insieme a Alberto Sordi, di Mario Monicelli. Viene anche diretta da Federico Fellini in La Città delle Donne.

Con il suo ruolo in Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo vince il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.