Sergio Castellitto: cosa fanno i suoi 4 figli e la moglie Margaret Mazzantini – FOTO

Sergio Castellitto è uno degli attori più amati e stimati dal pubblico. Il grandissimo Sergio però non è solo un attore, ma anche regista, sceneggiatore e doppiatore.

Al suo primo ruolo nel fil I tre fratelli conosce quella che sarà la donna della sua vita, Margaret Mazzantini. La coppia si è sposata nel 1987, quindi quest’anno hanno festeggiato i 33 anni di matrimonio, e nel corso degli anni hanno avuto 4 figli. Il primogenito si chiama Pietro ed è nato nel 1991, poi ci sono Maria, nata nel 1997, ha oggi 23 anni. Anna, classe 2001, e per ultimo Cesare nato nel 2006.

Il primo figlio ha deciso di seguire le orme dei genitori. Oggi il ventinovenne, Pietro ha deciso di seguire la strada del padre nel mondo del cinema. Il suo debutto, ricordiamo, è avvenuto a fianco di entrambi i genitori in Non ti muovere; Pietro ha poi recitato anche in La bellezza del somaro, e Freaks Out di Gabriele Mainetti, a cui ha preso parte nel 2018. Anche Anna, classe 2001, sembra decisa a seguire padre e fratello nel mondo dello spettacolo, ma non ha ancora debuttato sul grande schermo.

Tutti conducono una vita molto riservata e lontana dagli eccessi e dai riflettori.