Davide Donadei non sceglie | La delusione di Beatrice a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Davide Donadei sorprende tutti e non sceglie nessuna delle sue corteggiatrici. In realtà, il tronista pugliese non ha gettato la spugna come il suo collega Gianluca De Matteis. Tuttavia, è apparso in grande difficoltà e ha deciso di rimandare la scelta al nuovo anno, poiché è ancora troppo indeciso su chi scegliere.

Ormai sono settimane che Davide spiega di essere estremamente confuso, poiché, quando si trova con Beatrice la percepisce come se fosse già la sua ragazza. Ma più o meno la stessa cosa gli succede quando si trova con Chiara. Entrambe le corteggiatrici, infatti, sono molto prese dal tronista e hanno un grande senso della famiglia, cosa estremamente importante.

Davide Donadei non sceglie a Uomini e Donne

Perciò, almeno per il momento, Davide Donadei non sceglie nessuna delle due corteggiatrici a Uomini e Donne e rimanda la decisione al nuovo anno, sperando che le Feste gli schiariscano le idee. La più delusa è sembrata proprio Beatrice, con la quale Davide ha trascorso un’esterna molto romantica, a cena insieme. Il tronista pugliese non ha nascosto il fatto che i suoi sentimenti per Beatrice sono molto cresciuti ultimamente.

Tuttavia, Davide ha anche affermato che quando si trova con Chiara “non ce n’è per nessuna”. Dichiarazioni apparentemente contraddittorie secondo Beatrice, che, però, fanno comprendere quanto il tronista sia in difficoltà. Beatrice, in ogni caso, ha detto a Davide di non voler essere un “porto sicuro”, solo perché si è esposta dichiarando di essersi innamorata. Tuttavia, non ci sono state vere e proprie discussioni in studio, poiché il tronista è apparso realmente in difficoltà.

Anche Chiara ha replicato di poter dare ulteriori certezze a Davide, se è questo ciò che cerca. Ma, in realtà, i dubbi del tronista pugliese sono apparsi piuttosto interiori. Insomma, la sua scelta non dipenderà tanto dal comportamento della corteggiatrici, ma da un convincimento interiore che Davide deve ancora maturare.