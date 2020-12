Giorgia Boni – Tutto su di lei: età, successi in tv e musica

Giorgia Boni è ormai inarrestabile e lo dimostra il fatto che la troveremo nella miniserie I Fratelli Caputo. La giovane artista però ha già avuto modo di diventare una star grazie a Maggie e Bianca fashion friends. Poi si è fatta notare grazie al singolo Vieni qui, dai.

Al netto della sua giovane età, Giorgia Boni sembra avere le idee ben chiare da sempre: entrare nel mondo dello spettacolo e realizzare quel grande sogno che coltivava fin da bambina.

Giorgia Boni, età e successi

Giorgia Boni n asce il 26 novembre del ’99 a Torino e ha 21 anni. Fin da bambina coltiva una grande passione per la recitazione e il canto, come rivela la mamma Stefania in un’intensa intervista a Giovani Genitori. Giorgia si iscrive infatti presto a corsi di musica e teatro per crescere e riesce a farsi apprezzare da una delle sue prime insegnanti per quel talento speciale che le permetterà di entrare all’Accademia di Sergio Martinelli. Una svolta importante che ha permesso alla ragazza di interpretare la figlia dsi Sergio Rubini nel film Il vicino del piano di sopra.

Nel 2015 viene invitata a Roma per partecipare ai casting di Maggie & Bianca. “Ha preparato un brano in cui recitava e cantava”, dice la madre nell’intervista, “il provino è andato bene o così ci sembrava, ma per due mesi non abbiamo saputo nulla”. Poi la bella notizia durante l’estate, quando Martinelli ha annunciato il lieto evento e al tempo stesso una ‘brutta notizia’: le riprese si sarebbero svolte a Roma e l’intera famiglia si sarebbe dovuta trasferire. “Una decisione sofferta perchè non c’era nessuna garanzia che la serie sarebbe andata bene”, aggiunge, “era un salto nel vuoto, senza rete. Per facilitarci la decisione, che abbiamo preso tutti insieme, mio marito e io abbiamo stilato la lista di pro e contro e ci siamo presi dieci giorni di tempo per valutarla”. Una prova di coraggio che poi si è risolta nel migliore dei modi e ha permesso a Giorgia Boni di farsi conoscere dalle nuove generazioni.