La ricetta segreta del Natale: trama e cast del film

La ricetta segreta del Natale è il film che Tv8 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020. La pellicola è diretta da brian Brough e appartiene al genere sentimentale e commedia. Il titolo originale invece è Hot Chocolate Holiday.

La trama de La ricetta segreta del Natale ci parla di Colette, una donna che gestisce una caffetteria e da sempre in lotta con Marcus. A causa di un’incomprensione, i due scopriranno che la loro rivalità potrebbe trasformarsi in altro. Scopriamo di seguito i dettagli e il cast completo.

La ricetta segreta del Natale, la trama

Colette è la proprietaria di una caffetteria famosa che vanta una specialità: in città è conosciuta soprattutto per la sua cioccolata calda, apprezzata da tutta la popolazione. La ricetta viene tramandata da generazioni nella famiglia di Colette, che ne è doppiamente orgogliosa. La nonna tra l’altro le ha consegnato la ricetta facendole promettere di custodirla gelosamente e di non condividere mai il suo contenuto con nessuno. La sua attività però subisce una battuta d’arresto quando Marcus apre un locale molto simile al suo, riuscendo a rubarle molti clienti. La trama de La ricetta segreta del Natale ci rivela che Colette finirà per pensare che Marcus le abbia addirittura rubato la sua preziosa ricetta. Presto però si accorgerà che i sentimenti di odio che nutre nei suoi confronti potrebbero nascondere un amore inaspettato.

La ricetta segreta del Natale, il cast completo

Il cast de La ricetta segreta del Natale è guidato da Aubrey Reynolds, che troveremo nei panni di Colette, e Johnny Swenson per il personaggio di Marcus. L’attrice è conosciuta anche per altri lavori, come il popolare Ora puoi uccidere la sposa, Christmas Tree Lane e per essere apparsa in alcuni episodi della serie tv Snatchers. Swenson invece è presente nel cast della serie tv Day Zero: The Series e in film come A promise of the heart e Lights, Camera, Romance, ancora in produzione.