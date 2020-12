Oroscopo Bilancia 2021 – L’anno della rinascita

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo 2021 dedicato alla Bilancia. Dovrai buttarti alle spalle tutte le difficoltà e le tensioni che hai vissuto nell’ultimo anno e proiettarti verso un periodo felice. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e agire. La tua parola d’ordine sarà: rinascita!

Oroscopo 2021 – Amore

Secondo l’oroscopo 2021 sarà un anno molto importante per l’amore, in cui sarai incoraggiato a prendere decisioni di una certa rilevanza, come la data delle nozze o l’avere un figlio. Non temere, non sarai solo! Avrai dalla tua parte tre giganti come Giove, Saturno e Marte.

Oroscopo 2021 – Lavoro

Ti aspetta un 2021 ricco di soddisfazioni. Dopo un 2020 decisamente da dimenticare, potrai prenderti la tua rivincita personale. Chi da tempo si sentirà insoddisfatto del proprio lavoro, potrà cambiarlo, cominciare un nuovo progetto. Alcuni mesi, come marzo, quando Giove sarà in ottima posizione con il Sole, saranno particolarmente proficui.

Oroscopo 2021 – Fortuna

Come indica l’oroscopo 2021 finalmente ritroverai fortuna e felicità, grazie a stelle come le tue. Il futuro non ti farà più paura! Nei prossimi mesi riuscirai a risolvere tutti quei problemi pratici che ti hanno afflitto negli ultimi tempi.