Gli uomini più spendaccioni dello zodiaco: ecco quali sono

Non tutti riescono ad essere abili risparmiatori probabilmente perchè molti non vogliono esserlo affatto: il denaro viene visto in maniera molto diversa da persona a persona, sebbene resti una priorità per tutti, senza distinzione. Per alcuni il denaro è il fine ultimo dell’esistenza e fa sentire realizzati, per altri è solo uno strumento per arrivare alla felicità.

Oggi prendiamo in esame gli uomini che hanno le “mani bucate” dello zodiaco.

Bilancia

Nonostante siano molto equilibrati ed attenti a diversi aspetti della loro vita, ma la gestione delle finanze non rientra tra le loro qualità peculiari, non perchè non riescano a gestirle, quanto per semplice volontà: spendono molto a cuor leggero anche quanto guadagnato duramente anche se in più di un caso sono i primi a pentirsene.

Ariete

Secondo molti i più irresponsabili con il denaro sono proprio loro, a causa di una tendenza a non saper proprio gestire i soldi: basta realmente poco per giustificare una spesa anche superflua o addirittura inutile. Questo perchè in sostanza l’Ariete spende per avere delle emozioni, non tanto per l’oggetto in se.

Cancro

Il discorso si applica anche nei riguardi del Cancro che è meno impulsivo ma spende male i propri risparmi, investendoli solo raramente in imprese o prodotti in modo lungimirante. Sono i cosiddetti maestri degli “affari a perdere” e per questo vanno tenuti sott’occhio o finiranno per fare il passo più lungo della gamba.

Sagittario

Grandi lavoratori ma non grandi risparmiatori, i Sagittario ha problemi sotto questo punto di vista, piuttosto che avere le mani bucate in generale: non sopporta l’idea di avere dei soldi inutilizzati e per questo rientra appieno in lista.